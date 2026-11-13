Abdur Arsyad Jelaskan Detail Aliran Dana Usai Titik Kumpul Terseret Proyek Kemenag Rp227 Juta

JawaPos.com - Podcast Titik Kumpul menjadi sorotan publik setelah dikaitkan dengan proyek Kementerian Agama (Kemenag) senilai Rp227.550.000 pada 2024. Menanggapi isu tersebut, komika Abdur Arsyad akhirnya buka suara menjelaskan secara rinci jumlah dana yang diterima pihaknya hingga pembagian dana kepada teman-teman yang terlibat.

Proyek yang dipersoalkan tersebut diketahui bernama OTW Spesial Kemandirian Pesantren. Nilai anggaran yang tercantum dalam informasi yang beredar di media sosial mencapai lebih dari Rp227 juta.

Namun, Abdur menegaskan bahwa nominal dana yang diterima pihaknya tidak sebesar angka tersebut. Ia menyebut Tuah Kreasi, pihak yang berkaitan dengan produksi Titik Kumpul, hanya menerima pembayaran sebesar Rp100 juta.

Abdur Arsyad juga menjelaskan bahwa Titik Kumpul tidak berhubungan langsung dengan Kemenag dalam pengerjaan proyek tersebut. Pihaknya menerima pekerjaan melalui perusahaan atau pihak kedua yang sebelumnya mendapatkan proyek dari pemerintah.

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Menurut Abdur Arsyad, skema seperti itu lazim terjadi dalam pengerjaan proyek. Pihak yang memenangkan tender dari kementerian kemudian menggandeng pihak lain untuk mengerjakan suatu pekerjaan.

"Kami terima dari pihak kedua, tidak langsung dari Kemenag. Memang kami tidak pernah ikut tender pemerintah," jelas Abdur dalam video diunggah di akun media sosialnya.

Ia kemudian meluruskan perbedaan antara nilai proyek yang beredar dengan uang yang benar-benar diterima pihaknya.

"Tuah Kreasi itu dibayar Rp100 juta. Kalau tertulis di postingan itu kan Rp220 juta sekian, itu saya tidak paham ya," ungkapnya.

Abdur kemudian mengungkap proses pemotongan dan pembagian uang tersebut. Dari pembayaran Rp100 juta, terdapat potongan biaya manajemen sebesar 40 persen, sehingga tersisa Rp60 juta.

Dana itu kemudian digunakan untuk kebutuhan produksi sebesar Rp10 juta. Dengan demikian, menurut perhitungan yang disampaikan Abdur, uang yang tersisa untuk dibagikan ke teman-teman yang terlibat sekitar Rp50 juta.