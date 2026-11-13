PWK Bantah Terima Rp249 Juta dari Proyek Kemenag, Hanya Rp60 Juta

JawaPos.com - Manajemen Podcast Warung Kopi (PWK) memberikan klarifikasi terkait pemberitaan yang mengaitkannya dengan anggaran Kementerian Agama (Kemenag) senilai Rp249 juta.

PWK menegaskan, nilai pekerjaan yang mereka terima dan sepakati dalam kerja sama tersebut hanya sebesar Rp60 juta. PWK secara tegas membantah menerima dana senilai Rp249 juta.

Klarifikasi itu disampaikan melalui keterangan tertulis yang diunggah di akun Instagram HAS Creative. Manajemen PWK merasa perlu meluruskan informasi yang beredar, terutama terkait anggaran yang disebut-sebut sebagai nilai pekerjaan Podcast Warung Kopi.

Dalam pernyataannya, manajemen menjelaskan bahwa nilai Rp60 juta merupakan angka yang tercantum dalam Statement of Work (SOW) atau ruang lingkup pekerjaan yang diterima dan disepakati bersama pihak kedua.

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"Nilai pekerjaan yang menjadi bagian PWK (PODCAST WARUNG KOPI) adalah Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah), belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)," demikian pernyataan manajemen PWK.

Dalam klarifikasi tersebut, PWK membantah angka Rp249 juta sebagai nilai pekerjaan yang mereka terima dari kerja sama. Pihak manajemen menyebut angka berbeda yang beredar di media sosial tidak mencerminkan nilai dari pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak PWK.

"Kami perlu menegaskan bahwa angka tersebut tidak sesuai dengan nilai pekerjaan yang kami terima dan laksanakan berdasarkan SOW," lanjut pernyataan tersebut.

Berawal dari Data Pengadaan Kemenag Podcast Warung Kopi (PWK( menjadi sorotan publik setelah muncul dalam data pengadaan jasa publikasi terkait program dari Kementerian Agama yang beredar di media sosial.

Berdasarkan data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melalui platform INAPROC, paket pengadaan yang dikaitkan dengan PWK pada 2023 tercatat memiliki nilai Rp249.750.000.

Paket tersebut berada di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag dengan PT Weharima Ristuina sebagai penyedia jasa.

Proyek itu berkaitan dengan program OTW Kemandirian Pesantren, sebuah kegiatan sosialisasi dan penyebarluasan informasi mengenai upaya pondok pesantren membangun kemandirian ekonomi.

Dalam klarifikasinya, manajemen PWK menjelaskan bahwa keterlibatan mereka dalam program tersebut memang benar. Namun, pekerjaan itu tidak diperoleh melalui kontrak langsung dengan Kemenag, melainkan melalui pihak kedua.

Kesepakatan mengenai ruang lingkup pekerjaan atau SOW dilakukan manajemen PWK dengan pihak kedua. Begitu pula pembayaran atas pekerjaan yang telah diselesaikan.