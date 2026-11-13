5 Poin Klarifikasi PWK soal Proyek Rp249 Juta dari Kemenag

JawaPos.com - Podcast Warung Kopi (PWK) menjadi sorotan publik setelah muncul kabar yang mengaitkannya dengan proyek senilai Rp249 juta dari Kementerian Agama (Kemenag) pada 2023. Menanggapi informasi tersebut, manajemen PWK akhirnya menyampaikan klarifikasi untuk meluruskan nilai pekerjaan, keterlibatan perusahaan, hingga tanggung jawab mereka dalam program tersebut.

Dalam pernyataan resminya, PWK menegaskan bahwa nilai pekerjaan yang mereka terima bukan Rp249 juta seperti angka yang beredar. Pihak manajemen menyebut nilai pekerjaan yang menjadi bagian mereka hanya sebesar Rp60 juta, belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

PWK menegaskan bahwa mereka menerima pekerjaan melalui pihak kedua, bukan secara langsung dari Kemenag. Pekerjaan tersebut dikemas dalam bentuk tayangan dokumenter di televisi dan media digital.

PWK juga menjelaskan bahwa keterlibatan mereka berkaitan dengan program OTW Kemandirian Pesantren, sebuah program sosialisasi dan penyebarluasan informasi terkait kemandirian ekonomi pondok pesantren yang digagas Kementerian Agama pada 2023.

Untuk memberikan penjelasan lebih lengkap ke publik, manajemen PWK menyampaikan lima poin klarifikasi sebagai berikut.

1. PWK Akui Terlibat dalam Program Kemandirian Pesantren 2023 PWK membenarkan pernah menerima pekerjaan yang berkaitan dengan program OTW Kemandirian Pesantren pada 2023.

Program tersebut merupakan kegiatan sosialisasi Kementerian Agama untuk memperkenalkan berbagai upaya pondok pesantren dalam membangun kemandirian ekonomi.

Menurut penjelasan pihak manajemen, pekerjaan yang diterima PWK berupa produksi dan penyebarluasan informasi melalui tayangan dokumenter di televisi serta platform digital.

Meski demikian, PWK menegaskan bahwa pekerjaan tersebut diperoleh melalui pihak kedua yang bertindak sebagai pemberi pekerjaan.

"Pekerjaan tersebut kami terima melalui pihak kedua sebagai pemberi pekerjaan kepada PWK (PODCAST WARUNG KOPI)," demikian keterangan PWK secara tertulis diunggah di akun Instagram HAS Creative.

Kesepakatan mengenai ruang lingkup pekerjaan atau Scope of Work (SOW) juga dilakukan PWK bersama pihak kedua. Begitu pula terkait pembayaran yang diterima atas pekerjaan yang telah dilaksanakan juga diterima dari pihak kedua.

2. PWK Tegaskan Nilai Pekerjaan Hanya Rp60 Juta Poin kedua menjadi bagian yang paling disorot dalam klarifikasi PWK. Manajemen secara tegas membantah angka Rp249 juta yang dikaitkan dengan pekerjaan mereka.

PWK menyatakan nilai pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya sebesar Rp60 juta, belum termasuk PPN.

"Nilai pekerjaan yang menjadi bagian PWK (PODCAST WARUNG KOPI) adalah Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah), belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)," jelasnya.

Angka tersebut, menurut pihak manajemen, merupakan nilai yang disepakati berdasarkan ruang lingkup pekerjaan bersama pihak kedua.

"Sehubungan dengan pemberitaan, foto, atau materi publikasi yang mencantumkan angka berbeda dan mengaitkannya sebagai nilai pekerjaan PWK (PODCAST WARUNG KOPI), kami perlu menegaskan bahwa angka tersebut tidak sesuai dengan nilai pekerjaan yang kami terima dan laksanakan berdasarkan SOW," tegasnya.

Melalui klarifikasi tersebut, PWK memisahkan nilai pekerjaan yang mereka terima dari pihak kedua dengan angka anggaran yang beredar terkait program Kemenag.

3. PWK Tidak Memiliki Kewenangan Penuh atas Seluruh Anggaran Program Selain menjelaskan nominal pekerjaan, PWK turut memberikan batasan mengenai posisi dan tanggung jawab mereka dalam program OTW Kemandirian Pesantren.

Manajemen menyebut perusahaan hanya menjalankan pekerjaan sesuai ruang lingkup yang telah disepakati dalam SOW.

Keterlibatan sebagai pelaksana pekerjaan, menurut PWK, tidak berarti perusahaan memiliki kewenangan untuk mengelola keseluruhan program maupun menentukan penggunaan anggaran secara menyeluruh.

PWK juga menegaskan tidak mengambil tanggung jawab atas keputusan yang berada di luar pekerjaan mereka.

Atas dasar itu, manajemen meminta agar penilaian terhadap keterlibatan PWK dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan dokumen kesepakatan, nilai pekerjaan, dan hasil pekerjaan yang menjadi tanggung jawab perusahaan.

4. PWK Buka Dokumentasi Hasil Pekerjaan ke Publik Sebagai bentuk keterbukaan, PWK turut memberikan akses kepada masyarakat untuk melihat dokumentasi pekerjaan yang berkaitan dengan program tersebut.

Manajemen menyebut dokumentasi itu masih dapat disaksikan melalui kanal YouTube HAS Creative.

Masyarakat dipersilakan melihat tayangan tersebut untuk mengetahui bentuk pekerjaan yang telah dilaksanakan sekaligus memberikan penilaian berdasarkan informasi yang tersedia.

PWK berharap tayangan tersebut dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi publik untuk memahami keterlibatan mereka dalam program OTW Kemandirian Pesantren.

Meski demikian, manajemen juga menekankan bahwa penilaian secara menyeluruh tetap perlu mempertimbangkan dokumen dan kesepakatan pekerjaan yang relevan.

5. PWK Berkomitmen Jaga Profesionalitas dan Transparansi Dalam poin terakhir, PWK menyampaikan harapan agar polemik yang berkembang dapat disikapi secara objektif dan tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru.

Manajemen memahami adanya perhatian dan pandangan berbeda dari masyarakat. Namun, mereka meminta agar setiap informasi yang beredar tetap mengacu pada fakta serta dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.

PWK menyebut klarifikasi tersebut disampaikan bukan untuk menyudutkan pihak tertentu ataupun memperkeruh persoalan, melainkan memberikan gambaran terkait posisi perusahaan dalam pekerjaan yang dipersoalkan.