Japanese Film Festival 2026 Resmi Dibuka, Jakarta Jadi Kota Pembuka

JawaPos.com - Japanese Film Festival 2026 (JFF 2026) resmi dibuka di CGV Grand Indonesia, Jakarta, Kamis (12/11) malam. JFF akan digelar di sembilan kota sebagai respons dari antusiasme masyarakat Indonesia pada tahun 2025, yang memenuhi lebih dari 90 persen kapasitas hingga mencapai 21,346 penonton.

"Tahun ini, Japanese Film Festival akan mengajak lebih banyak penonton untuk berkumpul, menonton, dan merayakan keberagaman sinema Jepang di layar lebar kotanya masing-masing," kata Director General The Japan Foundation, Jakarta, Inami Kazumi dalam sambutannya, Kamis.

Menurut Inami, antusiasme penonton pada penyelenggaraan JFF tahun lalu mendorong festival ini untuk kembali hadir di kota-kota yang sama dengan kapasitas yang lebih besar.

Sambutan positif serta tingginya permintaan masyarakat untuk menikmati lebih banyak film Jepang khususnya di luar Jakarta, menjadi dasar bagi Japanese Film Festival untuk menambah layar pada tahun ini.

Dengan penambahan kapasitas tayang tersebut, JFF tidak hanya memberikan lebih banyak pilihan tontonan, tetapi juga membuka kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk berkenalan dengan beragam karya, genre, dan perspektif dari sinema Jepang.

"Langkah ini menjadi bagian dari upaya The Japan Foundation, Jakarta untuk membawa pengalaman sinema Jepang semakin dekat dengan masyarakat di berbagai kota di Indonesia," katanya.

Tidak hanya menyajikan pilihan film yang beragam, JFF juga menghadirkan pengalaman interaktif melalui Merchandise Hunt dengan berbagai hadiah menarik dan desain eksklusif berbeda setiap tahunnya yang dapat diperoleh penonton selama mengikuti rangkaian pemutaran. Banyak penonton menjadikan program ini sebagai ajang untuk mengoleksi merchandise tahunan dari Japanese Film Festival sembari menikmati film-film kesukaan mereka.

"Sebagai permulaan dari Japanese Film Festival di Jakarta, penonton diundang untuk menyaksikan karya dari salah satu sutradara paling berpengaruh dalam sinema Jepang, YAMADA Yoji dengan filmnya yang berjudul TOKYO TAXI, dibintangi oleh aktor kawakan BAISHO Chieko dan KIMURA Takuya," kata Inami

TOKYO TAXI merupakan karya terbaru dari YAMADA Yoji, dirilis pada tahun 2025 lalu, diadaptasi dari film Prancis Driving Madeleine (2022). YAMADA Yoji tidak sekadar memindahkan latar belakang ceritanya ke Jepang, tetapi menafsirkannya kembali melalui pengalaman, ruang, dan nilai-nilai yang dekat dengan masyarakat Jepang.

Film ini mengisahkan seorang sopir taksi yang hendak mengantarkan seorang perempuan lanjut usia menuju fasilitas perawatan, kemudian perlahan perjalanan mereka berubah menjadi pengalaman menyusuri kehidupan, pilihan-pilihan di masal lampau, keluarga, dan perubahan kota yang ia tempati sejak kecil.

BAISHO Chieko dan KIMURA Takuya yang menjadi peran utama dalam film ini, menampilkan performa yang baik sebagai representasi dua generasi berbeda. Hal ini semakin memperkuat pertemuan antara pengalaman hidup dan perspektif masa kini yang merupakan inti dari film.

TOKYO TAXI menawarkan kesempatan untuk melihat bagaimana sebuah cerita dapat menemukan makna baru ketika dituturkan dari sudut pandang lintas budaya. Bagi penonton Indonesia, film ini menjadi salah satu judul yang patut dinantikan, terutama bagi mereka yang telah menunjukkan antusiasme terhadap sinema Jepang dan kisah-kisah humanis yang melewati batas usia, bahasa, dan budaya.

You, Like a Star, tampil perdana di Japanese Film Festival 2026 sebelum tayang reguler di Indonesia

Diadaptasi dari novel populer karya NAGIRA Yuu, You, Like a Stor diadaptasi menjadi film layar lebar yang dibintangi YOKOHAMA Ryusei dan HIROSE Suzu. Novelnya sendiri memenangkan Japan Booksellers' Award ke-20 pada 2023, sebuah penghargaan yang dipilih oleh para penjual buku di Jepang.

Film You, Like a Star mengangkat kisah perjalanan hubungan dua insan selama 15 tahun di tengah rasa kesepian, konflik keluarga dan berbagai persimpangan hidup yang muncul seiring beranjak dewasa. Ini menjadi proyek film bersama yang ketiga bagi YOKOHAMA Ryusei dan HIROSE Suzu, setelah mereka beberapa kali beradu peran untuk film dengan genre serupa dan dinilai memiliki. chemistry yang kuat pada karakter emosional yang rumit.

Nuansa emosional film ini turut diperkuat oleh RADWIMPS melalui lagu tema orisinal berjudul Yüzutsu, yang diciptakan khusus untuk film You, Like a Stor. Lagu tersebut menjadi kolaborasi ketiga RADWIMPS dengan sutradara FUJII Michihito dan melengkapi cerita dengan sentuhan musikal yang selaras dengan tema cinta dan pilihan hidup.

Bagi penonton yang percaya bahwa cinta tidak selalu berjalan beriringan dengan waktu, impian, dan pilihan hidup, You, Like a Star menghadirkan kisah yang relevan untuk direnungkan dan mungkin terasa dekat dengan pengalaman hidupnya sendiri.

Menghadirkan kisah romansa populer sepanjang masa, LOVE LETTER 4K

Dalam debut film panjangnya, IWAI Shunji menawarkan sesuatu yang berbeda melalui LOVE LETTER di pertengahan tahun 90-an. IWAI Shunji menjadikan sepucuk surat sebagai media untuk menyelami kisah cinta yang bahkan tetap hidup setelah seseorang tiada. Film ini tidak seperti kebanyakan kisah yang menampilkan romansa secara gamblang, perasaan cinta justru tumbuh dengan kenangan kecil, ruang sunyi, percakapan sederhana, serta lanskap bersalju Otaru yang kemudian menjadi ikonik dan lekat dengan identitas film LOVE LETTER.

Perpaduan sinematografi yang lembut, musik, dan nostalgia masa muda melahirkan bentuk baru sinema romantis Jepang yang intim sekaligus terasa personal. Popularitas LOVE LETTER kemudian melampaui Jepang dan menjadikannya fenomena budaya di Asia Timur. Film ini diputar di lebih dari 20 negara dan wilayah dan turut menjadikan Otaru sebagai destinasi yang dikenal masyarakat dunia.

Menghadirkan LOVE LETTER berformat 4K dalam Japanese Film Festival adalah kesempatan untuk menyaksikan kembali sebuah karya yang tiga dekade setelah kemunculannya, masih mampu. menjembatani generasi dan budaya melalui sesuatu yang sederhana, tetapi universal, yakni kerinduan terhadap seseorang yang pernah begitu berarti.

Periode :

Jakarta, 12-15 November (CGV Grand Indonesia)

Surabaya, 20-22 November (CGV BG Junction)

Yogyakarta, 11-13 Desember (CGV Pakuwon Mall Jogja)

Balikpapan, 21-22 November (CGV Plaza Balikpapan)

Makassar, 11-13 Desember (CGV Panakkukang Square)

Medan, 12-13 Desember (CGV Focal Point)

Bandung, 18-20 Desember (CGV 23 Paskal Shopping Center)

Palembang, 18-20 Desember (CGV Social Market)

Padang, 19-20 Desember (CGV Raya Padang)