Tak Mau Dikaitkan dengan Desta, Anindya Salsa Ungkap Ingin Menikah

JawaPos.com - Anindya Salsa menegaskan tidak ingin lagi dikait-kaitkan dengan Desta, kendati keduanya diketahui pernah menjalin hubungan asmara. Bagi Anindya, hubungan tersebut sudah menjadi bagian dari masa lalu yang dinilai tidak relevan untuk dibicarakan sekarang.

Anindya kini ingin menjalani kehidupan pribadi dengan lebih tenang, termasuk mewujudkan impiannya untuk menikah dan membangun rumah tangga bersama pasangan yang tepat suatu saat nanti.

"Di antara banyaknya tren stop the wedding, aku tetap pengen nikah, punya pasangan yang baik," ungkap Anindya Salsa.

Tidak sekadar ingin menikah, Anindya juga mengungkapkan sejumlah impian yang mau diwujudkannya setelah berumah tangga. Ia berharap bisa merasakan pengalaman mengandung, melahirkan anak, dan menjadi seorang ibu.

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"Pengin hamil, melahirkan anak yang cantik dan ganteng," lanjutnya.

Anindya juga membayangkan kehidupan rumah tangga yang dibangun atas dasar kesetiaan, tanggung jawab, dan komitmen bersama.

Ia ingin menjadi istri yang berbakti kepada suami sekaligus menjalani berbagai pengalaman menyenangkan bersama pasangan, termasuk bepergian ke luar negeri.

Hal yang paling diharapkan Anindya Salsa adalah pernikahan yang berlangsung harmonis dan jauh dari konflik yang berujung pada perceraian.

"Berbakti ke suami, setia, dan bertanggung jawab, keliling dunia bareng suami. Pernikahan tenang tanpa ada kata perceraian. Amin ya Allah," ungkapnya.