Lewati ke konten utama
Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Penulis: Abdul Rahman
Jumat, 13 November 2026 | 15.26 WIB

Tak Mau Dikaitkan dengan Desta, Anindya Salsa Ungkap Ingin Menikah

Anindya Salsa menolak dikait-kaitkan dengan Desta. (Instagram: anindyasalsa) - Image

Anindya Salsa menolak dikait-kaitkan dengan Desta. (Instagram: anindyasalsa)

JawaPos.com - Anindya Salsa menegaskan tidak ingin lagi dikait-kaitkan dengan Desta, kendati keduanya diketahui pernah menjalin hubungan asmara. Bagi Anindya, hubungan tersebut sudah menjadi bagian dari masa lalu yang dinilai tidak relevan untuk dibicarakan sekarang.

Anindya kini ingin menjalani kehidupan pribadi dengan lebih tenang, termasuk mewujudkan impiannya untuk menikah dan membangun rumah tangga bersama pasangan yang tepat suatu saat nanti.

"Di antara banyaknya tren stop the wedding, aku tetap pengen nikah, punya pasangan yang baik," ungkap Anindya Salsa.

Tidak sekadar ingin menikah, Anindya juga mengungkapkan sejumlah impian yang mau diwujudkannya setelah berumah tangga. Ia berharap bisa merasakan pengalaman mengandung, melahirkan anak, dan menjadi seorang ibu.

"Pengin hamil, melahirkan anak yang cantik dan ganteng," lanjutnya.

Anindya juga membayangkan kehidupan rumah tangga yang dibangun atas dasar kesetiaan, tanggung jawab, dan komitmen bersama. 

Ia ingin menjadi istri yang berbakti kepada suami sekaligus menjalani berbagai pengalaman menyenangkan bersama pasangan, termasuk bepergian ke luar negeri.

Hal yang paling diharapkan Anindya Salsa adalah pernikahan yang berlangsung harmonis dan jauh dari konflik yang berujung pada perceraian.

"Berbakti ke suami, setia, dan bertanggung jawab, keliling dunia bareng suami. Pernikahan tenang tanpa ada kata perceraian. Amin ya Allah," ungkapnya.

Editor: Abdul Rahman
Ikuti kami di Google

Tags

anindya salsamau menikahdesta

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait

Klarifikasi Anindya Salsa Terkait Kedekatannya dengan Desta - Image
Entertainment

Klarifikasi Anindya Salsa Terkait Kedekatannya dengan Desta

Jumat, 13 November 2026 | 00.22 WIB

Honor Fantastis Dibongkar ICW, Ariel NOAH dkk Ngaku Dibayar Standar - Image
Entertainment

Honor Fantastis Dibongkar ICW, Ariel NOAH dkk Ngaku Dibayar Standar

Rabu, 11 November 2026 | 05.40 WIB

Respons Hesti Purwadinata Usai Desta Mendadak Mundur dari Vindes Corp - Image
Entertainment

Respons Hesti Purwadinata Usai Desta Mendadak Mundur dari Vindes Corp

Senin, 7 September 2026 | 06.31 WIB

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

      ©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA

      Download Aplikasi JawaPos.com

      Download PlaystoreDownload Appstore