Harimau Putih: Terikat Cinta Tayang Mulai 16 November, Ini Sinopsis dan Pemainnya

JawaPos.com - Harimau Putih: Terikat Cinta adalah sebuah drama yang memadukan romansa, fantasi, aksi, dan komedi dalam satu cerita. Mengangkat kisah cinta di tengah permusuhan dua klan manusia harimau, serial ini menawarkan konflik keluarga, pengkhianatan, perebutan kekuatan, hingga pertaruhan antara cinta dan takdir.

Mengambil latar kehidupan kota modern, serial produksi MNC Pictures ini mengikuti perjalanan Seta, pemuda yang selama 23 tahun tidak pernah menyadari bahwa dirinya merupakan titisan Harimau Putih. Kehidupannya berubah drastis ketika kekuatan warisan yang selama ini tersembunyi mulai bangkit dan menyeretnya ke dalam konflik panjang antara klan Harimau Oranye dan Harimau Hitam.

Daya tarik cerita semakin kuat dengan kehadiran kisah cinta segitiga, rahasia asal-usul keluarga, serta pertarungan untuk memperebutkan White Diamond. Elemen fantasi juga diperkuat melalui kemampuan menguasai empat unsur alam, yakni air, angin, bumi, dan api.

Co-Operations Director MNC Pictures, Marissa Fissa Tara, mengatakan bahwa perpaduan berbagai genre menjadi salah satu keunggulan yang ingin ditawarkan melalui serial tersebut.

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"Kami ingin menghadirkan tontonan yang tidak hanya kuat secara visual, tetapi juga memiliki konflik cinta dan emosi yang dekat dengan penonton," katanya.

"Dari sisi pemain, kami memilih mereka berdasarkan kesesuaian karakter dan chemistry, khususnya antara Seta dan Aurel. Harapannya, penonton tidak hanya menikmati aksi dan fantasinya, tetapi juga ikut terbawa dalam perjalanan cinta dan konflik para karakternya," imbuhnya.

Sementara itu, Content Development Department Head MNCTV, Maritha Nuvie Khristiningrum, menyebut serial ini menjadi salah satu upaya untuk menghadirkan pendekatan baru dalam produksi drama televisi.

Pihaknya ingin menawarkan sesuatu yang berbeda dari format sinetron pada umumnya dengan memanfaatkan perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk memperkuat cerita sekaligus mengikuti perkembangan industri hiburan.

Kisah Seta, Titisan Harimau Putih yang Terjebak Cinta Terlarang Cerita berpusat pada Seta yang diperankan Lazuardy Nasution. Selama ini, ia menjalani kehidupan sederhana bersama orang tua angkatnya, Yudha dan Arini, serta sang adik, Alea.

Namun, sebuah kejadian membuat kehidupannya berubah. Seta mulai mengalami mimpi buruk tentang dua manusia harimau yang mengejarnya. Pada saat bersamaan, ia mendapatkan pekerjaan baru sebagai personal assistant Aurel (Dinda Mahira), perempuan kaya yang dikenal tegas.

Seta tidak mengetahui bahwa Aurel ternyata merupakan putri Bisma (Hendrayan), pemimpin klan Harimau Hitam yang sejak lama memburunya.

Konflik semakin rumit ketika Seta berusaha melindungi Yudha dari orang-orang suruhan Bisma. Dalam situasi tersebut, kekuatan Harimau Putih yang selama ini tersembunyi tiba-tiba muncul dari tubuhnya.

Kebangkitan energi tersebut langsung dirasakan oleh kedua klan. Seta pun menjadi incaran karena kekuatan yang dimilikinya berpotensi mengubah keseimbangan kekuasaan di antara mereka.

Dalam perjalanan menemukan jati dirinya, Seta dipertemukan kembali dengan ibu kandungnya, Maudy (Dhea Ananda). Ia juga bertemu Fero (Fandy Christian), anak buah Dewa yang mendapat tugas khusus untuk mengawasi dirinya.

Dengan bantuan orang-orang di sekitarnya, Seta mulai belajar mengendalikan kekuatannya. Ia harus menemukan White Diamond sekaligus menguasai empat elemen yang menjadi bagian dari warisan Harimau Putih.

Namun, persoalan terbesar Seta bukan hanya menghadapi musuh dan mengendalikan kekuatannya sendiri.

Perasaannya kepada Aurel justru semakin dalam. Padahal, perempuan yang dicintainya merupakan anak dari pemimpin klan yang menjadi musuh turun-temurun keluarganya.

Seta akhirnya dihadapkan pada pilihan sulit: menghancurkan sumber kekuatan klan Harimau Hitam demi menghentikan peperangan atau menyelamatkan Aurel, perempuan yang dicintainya.

Dibintangi Lazuardy Nasution dan Dinda Mahira Selain mengandalkan cerita fantasi dan aksi, Harimau Putih: Terikat Cinta juga menghadirkan deretan pemain dari kalangan aktor muda hingga aktor berpengalaman.

Lazuardy Nasution dipercaya memerankan Seta, sementara Dinda Mahira menjadi Aurel. Keduanya menjadi pasangan utama yang menjadi pusat konflik romansa dalam serial ini.

Nama lain yang turut memperkuat jajaran pemain di antaranya Fandy Christian sebagai Fero, Callista Mercy sebagai Kanaya, Devon Lucca sebagai Revan, Dhea Ananda sebagai Maudy, Ramzi Almuzaki sebagai Adrian, Jameela Saleem sebagai Alea, dan Xavier Naingolan sebagai Danish.

Serial ini juga dibintangi Charoline Prisilia sebagai Livi, Mando sebagai Mario, Adi Irwandi sebagai Mahesa, Hendrayan sebagai Bisma, Oka Sugawa sebagai Yudha, Selena Alesandra sebagai Arini, Baby Gracya sebagai Hana, serta Marvin Hilliard sebagai Gavin.

Bagi Lazuardy Nasution, keterlibatannya dalam proyek ini menjadi pengalaman membanggakan sekaligus tantangan tersendiri. Ia mengaku perlu bekerja lebih ekstra untuk membangun imajinasi dan mendalami karakter Seta.

"Kita berdiskusi dengan semua. Itu yang membuat saya bangga bisa berada dalam series ini," ungkapnya.

Dinda Mahira mengaku menikmati proses syuting, terutama ketika harus menjalani adegan bersama Lazuardy dan mempersiapkan koreografi pertarungan.

"Scene paling seru saat bersama dengan Lazuardy, karena ini juga merupakan project pertama bersama Lazuardy. Yang tidak kalah seru juga saat fighting, karena baru pertama kali mendapat series action. Sebelum melakukan scene action kita juga sempat workshop," tutur Dinda.

Kehadiran adegan pertarungan yang dipersiapkan melalui workshop menjadi salah satu tantangan produksi bagi para pemain. Hal ini sekaligus memperlihatkan bahwa serial tersebut tidak hanya mengandalkan konflik percintaan, tetapi juga berupaya menghadirkan aksi sebagai bagian penting dari jalan cerita.

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