Acha Septriasa Soroti Tekanan Sosial Terkait Pertanyaan Kapan Punya Anak

JawaPos.com - Pertanyaan “kapan punya anak?” mungkin terdengar sederhana bagi sebagian orang. Namun, bagi pasangan suami istri yang belum dikaruniai momongan, kalimat tersebut bisa menjadi tekanan emosional, terlebih jika terus-menerus dilontarkan oleh keluarga maupun lingkungan sekitar.

Persoalan inilah yang diangkat dalam film Kapan Punya Anak?. Dibintangi Acha Septriasa dan Andri Mashadi, film ini mengisahkan perjalanan rumah tangga Alma dan Pandu yang harus menghadapi berbagai persoalan setelah delapan tahun menikah tanpa kehadiran seorang anak.

Tidak hanya berhadapan dengan ekspektasi keluarga, keduanya juga menghadapi perbedaan prioritas, tekanan finansial, hingga pergulatan batin yang perlahan memengaruhi hubungan mereka.

Film yang disutradarai Dyan Sunu Prastowo ini merupakan produksi BASE Entertainment bekerja sama dengan Limelight Pictures. Selain Acha Septriasa dan Andri Mashadi, film tersebut turut menghadirkan Agnes Naomi, Reza Nangin, Indra Birowo, Ade Herlina, Septian Dwi Cahyo, dan Elma Theana.

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Delapan Tahun Menikah, Alma dan Pandu Dihadapkan pada Pilihan Sulit Dalam cerita, Alma dan Pandu telah menjalani kehidupan rumah tangga selama delapan tahun. Meski sama-sama menginginkan keluarga yang utuh, keduanya memiliki pandangan berbeda terkait langkah yang harus diprioritaskan.

Alma ingin segera memiliki anak. Berbagai cara pun bersedia ditempuhnya, mulai dari mencoba mitos dan metode tradisional hingga mempertimbangkan program bayi tabung.

Sementara itu, Pandu ingin terlebih dahulu memiliki rumah sendiri. Baginya, tempat tinggal yang layak dan nyaman merupakan fondasi penting sebelum membangun keluarga dengan kehadiran seorang anak.

Perbedaan keinginan tersebut membuat keduanya terjebak dalam dilema. Mereka sama-sama memiliki harapan, tetapi harus berhadapan dengan keterbatasan finansial dan tekanan dari lingkungan sekitar.

Andri Mashadi Ungkap Alasan Pandu Memprioritaskan Rumah Memerankan Pandu, Andri Mashadi menggambarkan sosok suami yang taat beragama dan memiliki keinginan kuat untuk menjadi penyedia kebutuhan keluarga dengan baik.

Keinginan Pandu memiliki rumah sendiri ternyata berakar dari pengalaman masa kecilnya. Ia tumbuh dengan menyaksikan orang tuanya yang telah puluhan tahun menikah, tetapi masih tinggal di rumah kontrakan.

Pengalaman tersebut membentuk pandangan Pandu bahwa memiliki rumah sendiri merupakan pencapaian penting dalam kehidupan berkeluarga. Namun, di balik ambisinya tersebut, ia sebenarnya juga menyimpan keinginan besar untuk memiliki anak.

Andri menilai dilema yang dialami karakternya cukup dekat dengan realitas kehidupan pasangan suami istri, terutama ketika harus menentukan prioritas di tengah keterbatasan ekonomi.

“Keinginan punya rumah dan punya anak kalau berjalan berbarengan cukup bertubrukan, karena dua-duanya sama-sama butuh faktor D, Duit,” ungkap Andri.

Di balik sikap Pandu yang terlihat tegar, tersimpan kesedihan yang tidak jauh berbeda dari apa yang dirasakan Alma. Hanya saja, sebagai laki-laki, Pandu tidak selalu memiliki ruang untuk mengekspresikan perasaannya.

Ia juga menyadari bahwa Alma menghadapi tekanan emosional yang lebih besar. Karena itu, menurut Andri, seorang suami perlu memahami kondisi pasangannya tanpa menambah beban melalui sikap menghakimi.

“Buat istri, yang penting hadir aja. Karena yang paling penting ternyata presence-nya,” tuturnya.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa dukungan pasangan tidak selalu harus diwujudkan melalui solusi. Kehadiran, kesediaan mendengarkan, dan kemampuan memahami perasaan satu sama lain juga menjadi bagian penting dalam menghadapi persoalan rumah tangga.

Acha Septriasa Soroti Beban Emosional Perempuan yang Belum Punya Anak Sementara itu, Acha Septriasa menghadirkan karakter Alma sebagai perempuan yang harus berhadapan dengan ekspektasi sosial mengenai kehidupan berumah tangga.

Kendati tumbuh dalam keluarga penuh kasih sayang dan memiliki pandangan hidup optimistis, Alma tetap tidak luput dari rasa tidak percaya diri. Tekanan dari lingkungan sekitar perlahan membuatnya mempertanyakan dirinya sendiri, terutama ketika harapannya untuk memiliki anak belum terwujud.

Bagi Acha, tantangan memerankan Alma adalah menemukan keseimbangan emosi agar karakter tersebut tidak terlihat berlebihan, tetapi tetap mampu menyampaikan rasa sakit dan kerapuhan yang dialaminya.

Acha juga menyoroti stigma yang masih melekat di masyarakat, yakni perempuan kerap dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab ketika pasangan belum dikaruniai anak.

“Walaupun anak lahir dari rahim perempuan, bukan berarti itu menjadi beban yang harus dipikul perempuan sendiri. Karena sebagai perempuan, tanggung jawab hidup kita sama dengan laki-laki. Kita sesungguhnya adalah dua manusia dengan kapasitas emosional dan kemampuan untuk hidup yang sama,” tegas Acha.

Menurutnya, persoalan kehadiran anak seharusnya tidak menjadi beban yang ditimpakan kepada perempuan sendirian. Keinginan memiliki keturunan merupakan urusan pasangan, sehingga dukungan dan tanggung jawab perlu dibangun bersama.

Acha juga mengajak masyarakat untuk lebih berhati-hati ketika membicarakan persoalan anak dengan pasangan yang belum memiliki momongan.

Ia memahami bahwa pertanyaan tersebut terkadang muncul karena kepedulian atau keinginan memberikan dukungan. Namun, niat baik tetap perlu disampaikan dengan cara yang tepat agar tidak justru melukai perasaan orang lain.

“Yang seharusnya masyarakat lebih peka itu adalah cara bertanyanya. Harus nggak sih topik itu terus-terusan dibahas?” ujarnya.

Untuk menghadapi tekanan sosial, Acha menilai seseorang perlu mengenali dirinya sendiri dan memahami tujuan hidup yang ingin dicapai. Dengan demikian, penilaian orang lain tidak mudah menggoyahkan kebahagiaan maupun kepercayaan diri.

“Yang penting adalah kita mengenal diri sendiri dan tahu apa yang kita cita-citakan. Kalau kita sudah ada di dalam fulfillment seperti itu, aku rasa omongan orang di luar sana pun akan mental dan nggak terlalu dipedulikan,” tambahnya.

Film Kapan Punya Anak? Ingatkan Pernikahan Bukan Sekadar soal Keturunan Melalui kisah Alma dan Pandu, film Kapan Punya Anak? mencoba membuka ruang diskusi mengenai tekanan sosial yang kerap dialami pasangan tanpa anak.

Persoalan tersebut bukan hanya menyangkut keinginan memiliki keturunan, tetapi juga bagaimana pasangan menghadapi perbedaan harapan, kondisi finansial, dan ekspektasi keluarga tanpa kehilangan kedekatan emosional.

Acha menilai fondasi pernikahan tidak semestinya hanya diukur dari kehadiran seorang anak. Kemampuan memahami pasangan dan terus mencari jalan tengah justru menjadi hal penting dalam menjaga hubungan.

“Dasar dari sebuah hubungan atau pernikahan bukan sekadar memiliki keturunan, tapi bagaimana kita mengerti pasangan dan tidak berhenti berkompromi,” tutur Acha.

Senada dengan Acha, Andri berharap film akan akan tayang mulai 14 November 2026 di platform Vidio dapat menjadi refleksi bagi pasangan yang tengah menghadapi persoalan serupa.

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