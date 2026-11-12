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Penulis: Abdul Rahman
Jumat, 13 November 2026 | 02.23 WIB

Syakir Daulay Kenang Momen Terkunci Bareng Gibran Rakabuming Raka di Sebuah Ruangan

Syakir Daulay bersama Gibran Rakabuming Raka. (Instagram: syakirdaulay) - Image

Syakir Daulay bersama Gibran Rakabuming Raka. (Instagram: syakirdaulay)

JawaPos.com - Syakir Daulay membagikan kenangan unik pernah terkunci di sebuah ruangan bersama Gibran Rakabuming Raka. Cerita tersebut diungkap Syakir di momen Gibran memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI pada hari ini, Kamis (12/11).

Momen tersebut diungkap Syakir Daulay melalui sebuah unggahan di akun Instagram pribadinya, @syakirdaulay. Tak sekadar mengenang momen yang terjadi secara tidak sengaja itu, Syakir Daulay juga menyampaikan apresiasinya terhadap Gibran, terutama terkait kesempatannya bertemu dan berdiskusi terkait masa depan Indonesia.

"Terlepas oleh jabatan maupun tidak, sebagai sesama pemuda, senang pernah berdiskusi tentang negara, agama dan masa depan bangsa dengan mas wapres. Terima kasih telah memilih Indonesia di atas segalanya," tulis Syakir Daulay.

Syakir kemudian menyelipkan cerita yang lebih personal mengenai pertemuannya dengan Gibran di kantor Wakil Presiden dalam sebuah kesempatan. Ia mengaku pernah mengalami kejadian tidak terduga ketika ia dan Gibran secara tak sengaja terkunci di sebuah ruangan di Kantor Wakil Presiden.

"Sebuah kenangan pernah tak sengaja terkunci di ruangan wapres bersamamu @gibran_rakabuming, wkwk," lanjutnya.

Cerita tersebut menjadi salah satu bagian menarik dari unggahan Syakir. Ia mengemas pengalamannya tersebut bersama Gibran dengan gaya bercanda.

Syakir melontarkan candaan terkait kemungkinan Gibran menduduki posisi Wakil Presiden Ijo Tomat setelah tidak lagi menjadi Wakil Presiden RI usai melakukan pengunduran diri.

Syakir Daulay bersama Gibran Rakabuming Raka. (Instagram: syakirdaulay)

"Tapi maaf saya belum siap kalau jadi wapres sekarang, soalnya masih jadi Presiden Ijo  Tomat 'Ikatan Jomblo Terhormat'. Kalau Mas Gibran mau bisa jadi Wapres Ijo Tomat dulu, mau nggak?" tulisnya.

Sebagai informasi, Gibran Rakabuming Raka menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia untuk periode 2024–2029, mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Keduanya dilantik pada 20 Oktober 2024 setelah memenangkan Pemilihan Presiden 2024.

Gibran resmi mundur dari Jabatan Wakil Presiden terhitung sejak hari ini, Kamis (12/11). Surat pengunduran Gibran tersebut disampaikannya secara langsung ke MPR.

Editor: Abdul Rahman
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terkunci di ruangan wapressyakir daulaygibran

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