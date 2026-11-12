Klarifikasi Anindya Salsa Terkait Kedekatannya dengan Desta

JawaPos.com - Anindya Salsa akhirnya buka suara terkait hubungannya dengan presenter Deddy Mahendra Desta. Klarifikasi tersebut disampaikan setelah foto-foto yang memperlihatkan kedekatan keduanya beredar di media sosial dan menjadi perbincangan publik.

Melalui pernyataan tertulis diunggah di Instagram, Anindya menegaskan bahwa kedekatannya dengan mantan suami Natasha Rizky itu sudah berakhir sejak 2024.

Anindya mengawali pernyataannya dengan menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang sempat muncul akibat pemberitaan mengenai dirinya dengan Desta.

"Halo semuanya. Sebelumnya, saya ingin meminta maaf atas ramainya pemberitaan yang menimbulkan ketidaknyamanan atau kesalahpahaman. Saya ingin meluruskan bahwa kedekatan saya dengan Deddy Mahendra Desta sudah berakhir sejak tahun 2024," tulis Anindya dalam klarifikasinya.

Anindya menjelaskan kedekatan itu bermula setelah Desta resmi bercerai dari Natasha Rizky. Sayang ya hubungan mereka tidak berlangsung lama karena satu dan lain hal. Sejak putus pada 2024, keduanya tidak lagi memiliki keterikatan dalam bentuk apa pun.

"Saya juga ingin menegaskan bahwa saya tidak memiliki keterlibatan dengan urusan pekerjaan, profesional, maupun persoalan yang saat ini sedang menjadi pembicaraan publik," ungkapnya.

Anindya Salsa berharap klarifikasi yang disampaikannya bisa memperjelas semuanya sehingga dirinya tidak lagi dikait-kaitkan dengan Desta.

"Saya tidak bermaksud membela ataupun menyudutkan siapa pun melalui klarifikasi ini. Saya hanya berharap tidak ada lagi kesalahpahaman atau pengaitan nama saya dengan hal-hal yang berada di luar keterlibatan saya," katanya.