Jimin BTS Dinobatkan sebagai King of K-Pop 2026, Raih Gelar Delapan Tahun Berturut-turut

JawaPos.com - Popularitas Jimin BTS mencatatkan pencapaian istimewa di tingkat internasional. Penyanyi bernama lengkap Park Jimin tersebut berhasil menempati posisi pertama dalam pemungutan suara The King of K-Pop 2026 yang diselenggarakan platform King Choice. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang dominasinya menjadi delapan tahun berturut-turut sejak 2019.

Mengutip laporan Allkpop, Jimin kembali mendapatkan gelar King of K-Pop setelah unggul dalam persaingan dengan sejumlah idol pria dari berbagai generasi. Pencapaian tersebut memperlihatkan besarnya dukungan penggemar internasional yang terus mengiringi perjalanan kariernya.

King Choice sendiri merupakan platform pemungutan suara daring yang menghadirkan berbagai jajak pendapat popularitas artis dan bintang K-pop.

Prestasi Jimin tidak hanya terlihat melalui voting penggemar. Pada 2016, majalah TIME pernah menempatkannya sebagai musisi individu yang paling banyak dibicarakan di Twitter secara global.

Dua tahun kemudian, namanya masuk dalam daftar 30 anggota boyband terbaik sepanjang sejarah versi media Inggris, The Guardian. Ia menjadi satu-satunya anggota BTS yang masuk dalam daftar tersebut pada saat itu.

Di Korea Selatan, Jimin juga pernah menempati posisi pertama dalam survei idol paling disukai versi Gallup Korea selama dua tahun berturut-turut, yakni 2018 dan 2019. Ia juga mencatatkan pencapaian panjang dalam peringkat reputasi merek individu anggota boy group.

Berdasarkan laporan yang dikutip media Korea, Jimin pernah berada di posisi pertama selama 63 bulan dalam kategori tersebut.

Karier solonya turut memperkuat popularitas Jimin di industri musik internasional. Lagu Like Crazy yang dirilis pada Maret 2023 berhasil menjadi lagu pertama dari solois Korea Selatan yang menduduki posisi puncak Billboard Hot 100.

Kesuksesan tersebut berlanjut melalui single Who pada 2024, yang bertahan selama 33 minggu di tangga lagu bergengsi Amerika Serikat tersebut.