Rosé BLACKPINK Tampil di Gala LACMA 2026, Bawakan APT di Hadapan Bintang Hollywood

JawaPos.com - Rosé BLACKPINK sukses curi perhatian saat tampil di acara bergengsi LACMA Art+Film Gala 2026 di Los Angeles, Amerika Serikat.

Penyanyi kelahiran Selandia Baru tersebut hadir sebagai bintang tamu musik dan membawakan sejumlah lagu di hadapan deretan selebritas Hollywood. Penampilannya semakin istimewa karena ia juga memperkenalkan lagu terbarunya, New Trick, secara langsung untuk pertama kalinya.

Mengutip laporan Zapzee, acara yang berlangsung pada 7 November di Los Angeles County Museum of Art (LACMA) itu turut dihadiri sejumlah nama besar, seperti Leonardo DiCaprio, Kim Kardashian, Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy, Andrew Garfield, Timothée Chalamet, dan Kylie Jenner. Dari industri hiburan Korea, aktor Park Bo Gum serta Ningning aespa juga terlihat menghadiri gala tersebut.

Rosé membawakan empat lagu, yakni APT., Number One Girl, New Trick, serta lagu Read My Mind milik band rock asal Amerika Serikat, The Killers.

Momen paling menarik terjadi ketika ia menyanyikan New Trick secara live untuk pertama kalinya. Lagu tersebut menjadi salah satu bagian yang paling dinantikan karena memberikan kesempatan bagi para tamu untuk mendengar karya terbarunya secara langsung.

Penampilan APT. juga menciptakan suasana meriah di tengah acara. Sejumlah tamu yang hadir dilaporkan ikut menari dan menikmati lagu kolaborasi Rosé bersama Bruno Mars tersebut.

Lagu yang sebelumnya meraih popularitas global itu kembali membuktikan daya tariknya, bahkan di tengah acara seni dan perfilman yang dihadiri tokoh-tokoh berpengaruh dari berbagai industri.

LACMA Art+Film Gala tahun ini merupakan penyelenggaraan ke-15 dan dipandu bersama oleh aktor Leonardo DiCaprio serta wali LACMA, Eva Chow. Acara tersebut memberikan penghormatan kepada seniman Vija Celmins dan sutradara Denis Villeneuve, sosok di balik waralaba film Dune.

Berdasarkan keterangan resmi LACMA, gala tahun ini dihadiri lebih dari 600 tokoh dari dunia seni, film, mode, dan hiburan serta berhasil mengumpulkan hampir 7 juta dolar AS untuk mendukung program museum.