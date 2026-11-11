Pasangan Shin Min Ah dan Kim Woo Bin Curi Perhatian Saat Hadiri Pernikahan Staf AM Entertainment

JawaPos.com - Shin Min Ah dan Kim Woo Bin kembali curi perhatian publik. Keduanya tertangkap kamera menghadiri pernikahan salah satu rekan di agensi mereka, AM Entertainment.

Momen tersebut menjadi sorotan karena merupakan penampilan publik pertama mereka bersama setelah resmi menikah pada Desember 2025. Kehadiran pasangan ini sekaligus memperlihatkan kebersamaan mereka di tengah kesibukan masing-masing di dunia hiburan.

Mengutip laporan Zapzee, foto-foto Shin Min Ah dan Kim Woo Bin di acara pernikahan tersebut mulai beredar melalui komunitas daring.

Dalam kesempatan itu, Shin Min Ah dipercaya menyampaikan ucapan selamat kepada pasangan pengantin melalui sambutan pernikahan. Sementara itu, Kim Woo Bin hadir sebagai tamu undangan untuk memberikan dukungan kepada rekan mereka.

Penampilan keduanya juga menarik perhatian karena gaya busana yang sederhana tetapi elegan. Shin Min Ah terlihat mengenakan jaket bernuansa cokelat, sedangkan Kim Woo Bin tampil rapi dengan setelan jas.

Dalam sejumlah foto bersama tamu lain, keduanya memang terlihat berdiri dengan jarak tertentu, bukan selalu berdampingan. Namun, terdapat pula foto yang memperlihatkan mereka tersenyum bersama, memperlihatkan suasana akrab di acara tersebut.

Shin Min Ah dan Kim Woo Bin resmi menikah pada 20 Desember 2025 di The Shilla Seoul setelah menjalin hubungan selama sekitar 10 tahun. Pernikahan mereka berlangsung secara tertutup dengan dihadiri keluarga, sahabat, dan sejumlah rekan sesama artis.

Sejak saat itu, kehidupan rumah tangga keduanya kerap menarik perhatian penggemar, terutama karena mereka dikenal sebagai salah satu pasangan selebritas Korea yang telah lama mempertahankan hubungan.

Di tengah kabar kebersamaan tersebut, Shin Min Ah juga tengah aktif membintangi serial Disney+ The Remarried Empress yang tayang perdana pada 3 November 2026. Ia memerankan karakter Permaisuri Navier dalam drama fantasi romantis tersebut.

Sementara itu, Kim Woo Bin dijadwalkan kembali ke layar kaca melalui drama tvN Gift yang akan tayang mulai 5 Desember 2026. Dalam serial tersebut, ia berperan sebagai mantan pemain bisbol profesional yang kemudian menjadi pelatih tim sekolah menengah.

Kemunculan Shin Min Ah dan Kim Woo Bin di acara pernikahan rekan agensi menjadi momen yang menyenangkan bagi para penggemar.

Meski tidak selalu menunjukkan kemesraan secara terbuka, keduanya tetap menarik perhatian melalui kebersamaan yang sederhana.