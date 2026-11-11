Unggahan Tanda Tangan Jennie BLACKPINK di Restoran LA Diberi Label AI, Ini Faktanya

JawaPos.com - Unggahan sebuah restoran Korea di Los Angeles, Amerika Serikat, kembali menjadi sorotan setelah menampilkan tanda tangan yang diklaim milik Jennie BLACKPINK dengan label informasi AI dari Instagram.

Restoran bernama Toad House tersebut sebelumnya sempat memicu perbincangan mengenai dugaan kunjungan bersama Jennie dan V BTS. Kemunculan label AI pada unggahan terbarunya pun membuat publik semakin penasaran dengan kebenaran informasi yang dibagikan pihak restoran.

Mengutip laporan Zapzee, label AI terlihat pada unggahan akun resmi Toad House yang menampilkan foto tanda tangan Jennie.

Dalam keterangannya, restoran tersebut menyebut Jennie telah berkunjung sebanyak dua kali dan bercanda bahwa dua kunjungan sudah cukup untuk menjadikannya pelanggan tetap.

Mereka juga mengatakan tanda tangan sang idol dipajang di restoran serta menawarkan hidangan samgyeopsal jika Jennie kembali berkunjung.

Perhatian terhadap restoran tersebut bermula dari unggahan sebelumnya yang mengklaim bahwa Jennie dan V pernah datang bersama sejumlah orang pada November 2025.

Perwakilan restoran bahkan menyebut beberapa pelanggan mengenali keduanya, tetapi V meninggalkan tempat lebih dahulu sehingga pihak restoran hanya memperoleh tanda tangan Jennie.

Klaim tersebut kemudian ramai diperbincangkan karena kembali menghidupkan rumor hubungan keduanya yang telah lama menjadi perhatian penggemar.

Setelah unggahan itu menyebar luas, pihak restoran mengubah keterangannya dengan menghapus nama V dan hanya menyisakan informasi mengenai kunjungan Jennie.

Alasan perubahan tersebut tidak dijelaskan secara terbuka. Klaim mengenai kunjungan bersama itu juga belum mendapatkan konfirmasi independen, sehingga unggahan restoran tidak dapat dijadikan bukti bahwa keduanya benar-benar datang bersama.

Kemunculan label AI pada foto tanda tangan Jennie juga tidak otomatis membuktikan bahwa foto atau tanda tangan tersebut palsu.

Meta, perusahaan induk Instagram, sebelumnya menjelaskan bahwa label terkait AI dapat muncul ketika sebuah gambar mengalami penyuntingan menggunakan teknologi kecerdasan buatan, termasuk perubahan atau perbaikan kecil pada bagian tertentu. Hingga laporan tersebut diterbitkan, alasan pasti munculnya label AI pada unggahan Toad House belum diketahui.

Rumor hubungan Jennie dan V sendiri telah beberapa kali mencuat sejak 2022, tetapi keduanya tidak pernah secara resmi mengonfirmasi hubungan tersebut.

Situasi terbaru ini kembali memperlihatkan bagaimana unggahan media sosial sebuah tempat usaha dapat memicu spekulasi luas.