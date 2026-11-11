Irene dan Seulgi Red Velvet Siapkan Panggung Spesial untuk Konser Tambahan Tahun Depan

JawaPos.com - Irene dan Seulgi berhasil tuntaskan tur Jepang pertama mereka dengan sambutan meriah dari para penggemar.

Rangkaian konser bertajuk IRENE & SEULGI JAPAN TOUR 2026 -blank- resmi berakhir melalui dua pertunjukan di Yokohama, Prefektur Kanagawa, pada 4 dan 5 November 2026. Kesuksesan tersebut sekaligus menjadi bukti antusiasme penggemar Jepang terhadap aktivitas duo ini.

Mengutip laporan Allkpop, tur tersebut dimulai pada 19 September di Fukuoka dan menyambangi tujuh kota, yakni Fukuoka, Hyogo, Osaka, Miyagi, Hiroshima, Aichi, serta Kanagawa.

Secara keseluruhan, Irene dan Seulgi menggelar delapan pertunjukan selama perjalanan tur yang mempertemukan mereka secara langsung dengan penggemar di berbagai wilayah Jepang.

Salah satu momen istimewa dalam tur ini adalah penampilan perdana seluruh lagu dari mini album Jepang pertama mereka, Cheetah. Album tersebut dirilis secara digital pada 14 September, sementara versi fisik beserta video musik resminya diluncurkan pada 4 November.

Selain lagu-lagu dari album tersebut, keduanya juga membawakan sejumlah karya populer seperti Monster, Naughty, dan TILT.

Penampilan solo turut melengkapi daftar lagu konser. Irene membawakan Biggest Fan, sedangkan Seulgi menampilkan 28 Reasons.

Mereka juga menghadirkan versi duet dari beberapa lagu Jepang milik Red Velvet, termasuk Aitai-tai dan Sayonara. Kombinasi lagu grup, karya solo, serta penampilan unit membuat rangkaian konser terasa semakin beragam.

Kabar menggembirakan lainnya diumumkan menjelang akhir pertunjukan di Yokohama. Irene dan Seulgi mengungkapkan bahwa mereka akan menggelar konser tambahan pada 20 dan 21 Februari 2027 di Makuhari Event Hall, Prefektur Chiba.