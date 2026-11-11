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Penulis: Leni Setya Wati
Rabu, 11 November 2026 | 22.10 WIB

Song Hye Kyo Tampil Memukau dengan Gaun Off-Shoulder Putih, Bahunya Jadi Sorotan

Song Hye Kyo (allkpop) - Image

Song Hye Kyo (allkpop)

JawaPos.com - Song Hye Kyo jadi perbincangan setelah membagikan sejumlah foto terbaru di media sosial.

Bintang drama The Glory tersebut tampil anggun mengenakan gaun putih dengan desain off-shoulder yang memperlihatkan bagian bahu dan tulang selangkanya. Penampilannya yang elegan dengan rambut panjang tergerai membuat banyak penggemar terpukau.

Mengutip laporan Allkpop, Song Hye Kyo mengunggah foto-foto tersebut pada 3 November. Dalam salah satu potret, ia terlihat duduk sambil menopang dagu dan memberikan senyum tipis ke arah kamera.

Sementara itu, foto lainnya memperlihatkan sisi lebih ceria ketika ia mengangkat rambut panjangnya ke kedua sisi sambil tertawa lepas.

Gaun putih dengan potongan terbuka di bagian bahu menjadi salah satu detail yang paling menarik perhatian. Siluet sederhana tersebut memberikan kesan mewah tanpa membutuhkan banyak aksesori. Penampilan Song Hye Kyo pun menuai pujian karena memperlihatkan gaya yang anggun sekaligus santai.

Perhatian publik kembali tertuju pada kebiasaan Song Hye Kyo dalam menjaga kebugaran. Dalam kesempatan sebelumnya di kanal YouTube Gyang Mingyeong, ia pernah mengungkapkan bahwa yoga menjadi salah satu olahraga rutinnya.

Ia mengatakan bisa mengikuti kelas yoga sekitar empat hingga lima kali dalam seminggu ketika memiliki jadwal pekerjaan yang padat.

Song Hye Kyo juga pernah menceritakan manfaat yang dirasakannya setelah berlatih yoga. Menurutnya, tubuh yang terasa bengkak atau kurang nyaman sebelum latihan bisa terasa lebih segar setelah sesi olahraga selesai. Ia turut menyebut Gyrotonic sebagai jenis latihan lain yang pernah dijalaninya secara rutin.

Song Hye Kyo kini tengah mempersiapkan proyek akting terbarunya. Ia dijadwalkan membintangi serial Netflix Tantara bersama Gong Yoo, yang direncanakan tayang pada Desember 2026.

Setelah perjalanan panjang di industri hiburan Korea, penampilan dan aktivitas terbarunya terus menarik perhatian penggemar di berbagai negara.

Editor: Hanny Suwindari
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