Minho SHINee Alami Cedera Mata Saat Ikut Triathlon, Tetap Lanjutkan Perlombaan

JawaPos.com - Minho alami insiden tak terduga saat mengikuti kompetisi triathlon di Tongyeong, Korea Selatan.

Dalam tayangan program I Live Alone pada 6 November 2026, terlihat bagian wajah dan area sekitar mata Minho membengkak setelah terkena tendangan kaki peserta lain ketika menjalani sesi renang.

Meski sempat menghentikan gerakannya akibat benturan tersebut, ia memilih melanjutkan perlombaan.

Mengutip laporan Allkpop, insiden itu terjadi ketika Minho mengikuti triathlon yang terdiri dari renang sejauh 1,5 kilometer, bersepeda 40 kilometer, dan lari 10 kilometer.

Ia mengikuti kompetisi tersebut dengan target memperbaiki catatan waktu pribadinya, bahkan berharap dapat menyelesaikan seluruh rangkaian dalam kisaran dua jam 20 menit.

Saat menceritakan kejadian tersebut, Minho menjelaskan bahwa kontak fisik dalam sesi renang terbuka sulit dihindari karena banyak peserta bergerak berdekatan. Ia mengaku terkena tendangan di bagian wajah hingga merasa seperti mengalami pendarahan.

Minho sempat mencoba memastikan apakah ada darah ketika mengambil napas, tetapi rasa asin air laut membuatnya kesulitan membedakannya.

Setelah menyelesaikan renang sejauh 1,5 kilometer, pembengkakan di sekitar mata Minho terlihat jelas. Pembawa acara Jun Hyun Moo turut memperhatikan kondisi tersebut dan menanyakan apakah bagian matanya ikut terkena benturan.

Minho membenarkan bahwa area itu sedikit membengkak. Meski demikian, ia tetap melanjutkan dua tahap berikutnya, yakni bersepeda dan berlari.

Perjalanan Minho ternyata tidak berhenti pada insiden saat berenang. Hujan deras membuat lintasan bersepeda semakin menantang, sementara masalah pada sistem perpindahan gigi dan rantai sepedanya sempat memaksanya berhenti untuk melakukan perbaikan.

Namun, ia kembali melanjutkan perlombaan hingga mencapai garis finis dengan catatan waktu 2 jam 27 menit 14 detik. Hasil tersebut lebih cepat sekitar lima menit dibandingkan rekor pribadinya sebelumnya, yakni 2 jam 32 menit.

Penampilan Minho di I Live Alone juga menjadi perhatian karena sebelumnya ia sempat menghadapi kontroversi dalam Seoul Marathon 2026 pada 1 November.

Rekaman yang memperlihatkan seorang pacemaker menyentuh atau mendorong bagian punggungnya memicu perdebatan mengenai bantuan fisik selama perlombaan.