Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Penulis: Leni Setya Wati
Rabu, 11 November 2026 | 22.04 WIB

Minho SHINee Alami Cedera Mata Saat Ikut Triathlon, Tetap Lanjutkan Perlombaan

Minho Alami Cidera (allkpop) - Image

Minho Alami Cidera (allkpop)

JawaPos.com - Minho alami insiden tak terduga saat mengikuti kompetisi triathlon di Tongyeong, Korea Selatan.

Dalam tayangan program I Live Alone pada 6 November 2026, terlihat bagian wajah dan area sekitar mata Minho membengkak setelah terkena tendangan kaki peserta lain ketika menjalani sesi renang.

Meski sempat menghentikan gerakannya akibat benturan tersebut, ia memilih melanjutkan perlombaan.

Mengutip laporan Allkpop, insiden itu terjadi ketika Minho mengikuti triathlon yang terdiri dari renang sejauh 1,5 kilometer, bersepeda 40 kilometer, dan lari 10 kilometer.

Ia mengikuti kompetisi tersebut dengan target memperbaiki catatan waktu pribadinya, bahkan berharap dapat menyelesaikan seluruh rangkaian dalam kisaran dua jam 20 menit.

Saat menceritakan kejadian tersebut, Minho menjelaskan bahwa kontak fisik dalam sesi renang terbuka sulit dihindari karena banyak peserta bergerak berdekatan. Ia mengaku terkena tendangan di bagian wajah hingga merasa seperti mengalami pendarahan.

Minho sempat mencoba memastikan apakah ada darah ketika mengambil napas, tetapi rasa asin air laut membuatnya kesulitan membedakannya.

Setelah menyelesaikan renang sejauh 1,5 kilometer, pembengkakan di sekitar mata Minho terlihat jelas. Pembawa acara Jun Hyun Moo turut memperhatikan kondisi tersebut dan menanyakan apakah bagian matanya ikut terkena benturan.

Minho membenarkan bahwa area itu sedikit membengkak. Meski demikian, ia tetap melanjutkan dua tahap berikutnya, yakni bersepeda dan berlari.

Perjalanan Minho ternyata tidak berhenti pada insiden saat berenang. Hujan deras membuat lintasan bersepeda semakin menantang, sementara masalah pada sistem perpindahan gigi dan rantai sepedanya sempat memaksanya berhenti untuk melakukan perbaikan.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Usai Kontroversi Maraton, Minho SHINee Kembali Tantang Diri Lewat Triathlon - Image
Entertainment

Usai Kontroversi Maraton, Minho SHINee Kembali Tantang Diri Lewat Triathlon

Minggu, 8 November 2026 | 02.50 WIB

Minho SHINee Melepas Rekor Maratonnya Menyusul Kontroversi Penggunaan Pacemaker - Image
Music & Movie

Minho SHINee Melepas Rekor Maratonnya Menyusul Kontroversi Penggunaan Pacemaker

Jumat, 6 November 2026 | 20.55 WIB

Video Dugaan Bantuan Pacemaker Viral, Minho SHINee Akhirnya Sampaikan Permintaan Maaf - Image
Entertainment

Video Dugaan Bantuan Pacemaker Viral, Minho SHINee Akhirnya Sampaikan Permintaan Maaf

Kamis, 5 November 2026 | 04.02 WIB

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

      ©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
      Download Aplikasi JawaPos.com
      Download PlaystoreDownload Appstore