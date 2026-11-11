Kyoungseo Bawakan Ulang Lagu Ikonik Sung Si-kyung

JawaPos.com - Kyoungseo hadirkan kembali lagu klasik milik Sung Si-kyung melalui interpretasi terbaru berjudul The Road to Me. Lagu tersebut merupakan karya yang memiliki tempat tersendiri dalam perjalanan karier Sung Si-kyung.

Kali ini, Kyoungseo mencoba memberikan warna berbeda melalui karakter vokalnya sendiri tanpa menghilangkan daya tarik emosional dari lagu aslinya.

Lagu The Road to Me dikenal sebagai salah satu karya awal yang memperkenalkan musikalitas Sung Si-kyung kepada pendengar.

Melodi yang lembut serta nuansa emosional menjadi daya tarik utama lagu tersebut. Kehadiran versi baru dari Kyoungseo pun memberikan kesempatan bagi pendengar generasi berbeda untuk kembali menikmati karya klasik tersebut.

Kyoungseo membawa pendekatan interpretasi yang disesuaikan dengan karakter vokalnya. Tantangannya bukan sekadar menyanyikan ulang sebuah lagu populer, melainkan menyampaikan emosi yang terkandung di dalamnya melalui gaya bermusik yang lebih personal.

Dengan demikian, lagu tersebut diharapkan tetap terasa akrab bagi penggemar versi asli sekaligus menawarkan pengalaman baru.

Mengutip pemberitaan Allkpop, proyek ini menjadi kesempatan bagi Kyoungseo untuk memberikan penghormatan kepada karya debut Sung Si-kyung melalui interpretasi musiknya sendiri.

Remake tersebut juga menambah daftar lagu Korea populer yang kembali diperkenalkan kepada publik melalui sentuhan penyanyi generasi baru.

Sung Si-kyung sendiri dikenal sebagai salah satu penyanyi solo Korea Selatan dengan karakter vokal yang khas dan lagu-lagu balada romantis.

Karya-karyanya telah menjadi bagian penting dari perkembangan musik pop Korea, sehingga tidak mengherankan jika lagu-lagu lamanya masih menarik perhatian penyanyi lain untuk dibawakan kembali.

Melalui The Road to Me, Kyoungseo hadirkan kesempatan untuk mengenang karya klasik sekaligus memperkenalkannya dalam nuansa berbeda.