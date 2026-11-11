Klarifikasi Lengkap RANS Terkait Kerja Sama Senilai Rp14,69 Miliar dengan 2 Kementerian

JawaPos.com - RANS akhirnya angkat bicara menanggapi temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait pengadaan jasa influencer oleh 2 kementerian yang melibatkan perusahaan milik Raffi Ahmad tersebut. Sorotan publik muncul setelah nilai kerja sama RANS dengan Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencapai hampir Rp14,7 miliar.

Melalui pernyataan resminya, PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk menegaskan bahwa seluruh kerja sama dengan instansi pemerintah telah dilakukan secara profesional dengan mengikuti prosedur pengadaan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RANS juga menegaskan menghargai perhatian, masukan, dan pengawasan masyarakat terhadap aktivitas bisnis perusahaan, terutama yang berkaitan dengan penggunaan anggaran pemerintah.

Dalam klarifikasinya, RANS menyebut proses pengadaan dilakukan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel, termasuk melalui platform Inaproc.id maupun e-catalogue.com yang dapat diakses secara terbuka oleh publik.

Perusahaan mengaku selalu memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan komersial yang ditentukan oleh masing-masing instansi pemerintah dalam setiap proses pengadaan.

Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah total nilai kerja sama RANS dengan dua kementerian yang nilainya mencapai Rp14,6 miliar.

Dari jumlah tersebut, kerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), yang kini menjadi Kementerian Kebudayaan (Kemenbud), tercatat sebesar Rp3, 9 miliar

Sementara itu, tiga kampanye bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki nilai total Rp10.796.955.000.

RANS menjelaskan, penentuan nilai kontrak mengacu pada commercial rate card yang juga digunakan perusahaan ketika bekerja sama dengan klien lainnya.

Perhitungan tersebut mempertimbangkan berbagai komponen, mulai dari ruang lingkup pekerjaan, jenis layanan, jumlah konten yang diproduksi, lokasi kegiatan, tingkat kompleksitas pelaksanaan, hingga berbagai hasil pekerjaan atau deliverables yang telah disepakati.

"Melalui kerja sama dengan Kemenbud, RANS mempromosikan museum-museum di Indonesia lewat konten menarik dan interaktif guna meningkatkan kunjungan masyarakat," ungkap RANS dalam keterangannya.

"Bersama KKP, RANS memproduksi konten dan menyebar luaskan konten tersebut untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya masyarakat Indonesia untuk mengembangkan sumber daya laut dan industri perikanan yang dapat menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, mengingat potensi laut Indonesia yang sangat luas," imbuhnya.

RANS menegaskan nilai kontrak hampir Rp14,7 miliar tersebut bukan sekadar biaya untuk mempublikasikan konten di media sosial.

Di dalamnya terdapat komponen produksi konten, perjalanan, logistik, kehadiran influencer dalam acara, program off-air, serta berbagai aktivitas promosi lainnya.

Klaim Hasilkan Lebih dari 150 Output dan 52,6 Juta Views Untuk memperjelas besaran pekerjaan yang dilakukan, RANS turut membeberkan hasil dari empat kampanye bersama kedua kementerian tersebut.

Perusahaan mengklaim telah menghasilkan lebih dari 150 output selama periode pelaksanaan kerja sama.

Rinciannya, lebih dari 120 output berasal dari tiga kampanye bersama KKP. Sementara lebih dari 25 output lainnya merupakan bagian dari kampanye promosi museum bersama Kementerian Kebudayaan.

Output tersebut mencakup produksi konten kreatif, kehadiran dalam kegiatan atau event attendance, serta berbagai manfaat digital lainnya.

RANS juga menyebut seluruh kampanye tersebut telah mencatatkan lebih dari 52,6 juta views secara kumulatif di berbagai kanal digital ketika seluruh kewajiban pekerjaan diserahkan kepada klien.

Menurut pihak perusahaan, angka tersebut menunjukkan kemampuan RANS dalam memproduksi konten yang mampu menarik perhatian masyarakat.

RANS Tanggapi Soal Konflik Kepentingan Isu lain yang turut menjadi perhatian dalam temuan ICW adalah kemungkinan adanya konflik kepentingan yang berkaitan dengan posisi Raffi Ahmad di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Sebagai pemegang saham mayoritas RANS, Raffi Ahmad diketahui juga menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai potensi irisan antara kepentingan bisnis perusahaan dengan jabatan publik yang diembannya.

Menanggapi hal itu, RANS menjelaskan bahwa perusahaan telah berdiri sejak 2018 dan berkembang menjadi salah satu perusahaan berbasis kreator dengan jaringan audiens yang besar di Indonesia.

"RANS telah berdiri sejak 2018, dan berhasil menjadi salah satu creator-based venture yang paling sukses di Indonesia, terbukti dengan followernya yang mencapai lebih dari 140 juta dan telah bekerja sama dengan berbagai mitra baik swasta atau lembaga pemerintah," ungkapnya.

RANS mengklaim memiliki lebih dari 140 juta pengikut di berbagai platform digital serta telah menjalin kerja sama dengan beragam mitra, baik dari sektor swasta maupun lembaga pemerintah.

RANS juga menyoroti keberadaan anak usaha dan kekayaan intelektual (intellectual property/IP) yang dikembangkan sebelum Raffi Ahmad dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden pada Oktober 2024. Salah satunya adalah The Dudas-1 yang mulai dikembangkan sejak pertengahan 2024.

RANS menyebut, The Dudas-1 telah memproduksi sekitar 90 konten sebelum mendapatkan penunjukan dari KKP. Jumlah tersebut diklaim jauh lebih banyak dibandingkan konten yang diproduksi khusus untuk kampanye bersama kementerian tersebut.