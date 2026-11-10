Honor Fantastis Dibongkar ICW, Ariel NOAH dkk Ngaku Dibayar Standar

JawaPos.com - Ariel NOAH, Desta, dan Gading Marten akhirnya buka suara setelah menjadi sorotan publik luas terkait nilai kerja sama The Dudas Minus One yang difasilitasi RANS, perusahaan milik Raffi Ahmad, dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Ketiganya menegaskan bahwa angka fantastis yang terungkap ke publik berdasarkan hasil temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) bukanlah uang yang seluruhnya terima oleh mereka.

Melalui video klarifikasi yang diunggah di akun Instagram resmi The Dudas, Ariel, Desta, dan Gading Marten menjelaskan bahwa masing-masing mendapatkan bayaran sesuai dengan tarif profesional atau menerima bayaran sesuai dengan rate card ketika mereka menerima suatu pekerjaan.

Ariel NOAH bahkan menegaskan bahwa nominal yang masuk ke rekeningnya dan teman-teman The Dudas merupakan bayaran normal atau standar sebagaimana pekerjaan lain yang selama ini biasa diterimanya.

"Gue perlu tegasin, dana kan tadi dibilang itu semua buat kita, nggak begitu. Nanti akan dijelaskan sama RANS ya. Tapi yang masuk ke kita sebenarnya normal seperti kalau kita dapat kerjaan," ujar Ariel.

Desta juga mengungkapkan hal senada. Dia mengaku dibayar dengan angka seperti saat menerima pekerjaan sebagai MC di acara lain, tidak lebih.

"Kalau gue dibayar kayak menerima job MC, kalau Ariel manggung. Rate card-nya begitu, sesuai dengan rate card kita kalau kita kerja sama dengan pihak lain," kata Desta.

Gading Marten juga menegaskan, pembayaran yang diterimanya merupakan bagian angka sebagaimana dia biasa menerima pekerjaan secara profesional. Kendati demikian, dia tidak menyebutkan nominal untuk penggambaran.

"Jadi secara profesional (sesuai rate card)," ujar Gading Marten.

Klarifikasi tersebut disampaikan setelah nilai kerja sama yang dikaitkan dengan The Dudas dan KKP memicu perbincangan di media sosial. Publik mempertanyakan besarnya anggaran yang tercantum dalam temuan ICW.

The Dudas Ungkap Alasan Menerima Kerja Sama dengan KKP Tak hanya membahas persoalan bayaran, Ariel NOAH juga menjelaskan alasan dirinya bersama The Dudas bersedia terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan KKP.

Menurut vokalis NOAH tersebut, ada program pemerintah yang menarik perhatiannya, yakni upaya mewujudkan swasembada garam nasional. Ia mengaku baru mengetahui besarnya ketergantungan Indonesia terhadap garam impor ketika berkunjung ke Rote, Nusa Tenggara Timur.

Ariel menilai kondisi tersebut cukup ironis mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan dengan wilayah laut yang luas.

"Kenapa kita ngambil kerjaan yang sama KKP ini? Menurut gue itu menarik banget, ini ada satu hal yang mungkin buat kalian juga tercengang," kata Ariel.

Ia mengungkapkan bahwa Indonesia masih mengimpor garam dalam jumlah besar setiap tahunnya.

"Waktu kita ke Rote itu kita baru tahu ternyata Indonesia itu masih mengimpor garam dari negara lain sebanyak hampir tiga juta ton per tahun. Kita kan negara laut ya, negara kelautan, banyak banget lautnya gitu istilahnya. Tapi kita masih beli garam dari negara lain, itu kan aneh," tuturnya.

Ariel mengatakan, kunjungan tersebut membuatnya mengetahui adanya program pengembangan sentra industri garam di Rote. Program itu diarahkan untuk meningkatkan produksi garam dalam negeri sehingga Indonesia tidak lagi bergantung pada pasokan dari luar negeri.

Ia menyebut target produksi garam yang ingin dicapai Indonesia mencapai lima juta ton per tahun. Jika target tersebut terealisasi, Indonesia diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga berpeluang mengekspor garam.

"Kalau misalnya nanti sampai surplus, mudah-mudahan kita bisa sampai ekspor garam," ucapnya.

Temuan ICW Picu Pertanyaan soal Anggaran Promosi Influencer Polemik ini bermula dari temuan ICW mengenai pengadaan jasa influencer oleh dua kementerian yang nilainya mencapai Rp14,69 miliar melibatkan perubahan milik Raffi Ahmad, RANS.

Berdasarkan penelusuran ICW terhadap data pengadaan di portal INAPROC milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), terdapat delapan paket pekerjaan yang tercatat dikontrakkan kepada PT RANS Animasi Indonesia sepanjang 2024 hingga 2026.

Lima paket berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada 2024. Sementara tiga paket lainnya berasal dari KKP dengan total nilai sekitar Rp10,8 miliar.

Salah satu paket yang menjadi perhatian adalah jasa publikasi influencer untuk program Kampung Nelayan Merah Putih di Cemaga Utara, Natuna, Kepulauan Riau, pada 2026 dengan nilai kontrak Rp3,6 miliar.