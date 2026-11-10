Tatyana Sutara Resmi Jadi Ketua Umum IWAPI Usai Disahkan Kemenkum

JawaPos.com - Pengesahan kepengurusan baru Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) oleh Kementerian Hukum menjadi langkah penting bagi organisasi untuk memperkuat peran perempuan dalam perekonomian nasional.

Tatyana Sentani Sutara kini resmi memimpin Dewan Pengurus Pusat (DPP) IWAPI periode 2026–2031 setelah pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum menerbitkan surat keputusan pengesahan kepengurusan.

Pengesahan kepengurusan itu tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Hukum Nomor AHU-0002049.AH.01.08 Tahun 2026 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan IWAPI. Keputusan yang ditetapkan di Jakarta pada 6 November 2026 tersebut sekaligus mengesahkan susunan pengurus dan pengawas organisasi untuk lima tahun ke depan.

Dengan legitimasi tersebut, Tatyana bersama jajaran pengurus baru mulai menyiapkan sejumlah program strategis. Fokus utamanya mencakup perluasan akses permodalan bagi perempuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), peningkatan kapasitas bisnis, serta membuka peluang ekspor bagi produk-produk unggulan anggota IWAPI.

Tatyana menyambut baik terbitnya keputusan tersebut. Ia pun berharap pengesahan ini menjadi momentum untuk memperkuat kembali persatuan di internal organisasi sekaligus mengarahkan seluruh energi anggota pada program pemberdayaan perempuan pengusaha.

Tatyana mengajak seluruh anggota IWAPI membangun kembali kebersamaan dan memperkuat kontribusi organisasi terhadap perekonomian Indonesia.

"Dengan telah diterbitkannya SK ini, mari kita bersama-sama merajut kembali tali silaturahmi dan persaudaraan. Kita fokus pada kerja untuk memajukan perempuan pengusaha Indonesia, melakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi perempuan, serta mendukung program pemerintah agar pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat melalui program kerja IWAPI," ujar Tatyana.

Salah satu agenda yang menjadi perhatian utama kepengurusan Tatyana adalah memperluas akses pembiayaan bagi perempuan pelaku usaha. Program tersebut menyasar berbagai tingkatan bisnis.ulai dari usaha ultramikro, mikro, kecil, hingga menengah.

IWAPI tengah menyiapkan platform digital yang dirancang untuk membantu anggota mendapatkan akses permodalan sekaligus meningkatkan literasi keuangan. Sistem tersebut nantinya akan mencatat transaksi dan perkembangan usaha peserta sehingga kondisi bisnis mereka dapat dipantau berdasarkan data.

Melalui mekanisme pendampingan selama tiga hingga enam bulan, pelaku UMKM yang mampu menunjukkan pengelolaan keuangan dan usaha secara baik berkesempatan memperoleh pembiayaan tanpa bunga dan tanpa agunan.

Untuk tahap awal, pembiayaan bagi pelaku usaha ultramikro direncanakan mulai dari Rp5 juta. Jika pengembalian berjalan lancar, nilai pembiayaan dapat ditingkatkan secara bertahap menjadi Rp10 juta, Rp25 juta, hingga maksimal Rp100 juta.

Tatyana menjelaskan, program tersebut tidak hanya bertujuan memberikan pinjaman, tetapi juga mempersiapkan pelaku usaha agar memiliki rekam jejak keuangan yang baik dan memenuhi persyaratan untuk mengakses pembiayaan formal.

"Ini merupakan program nyata kami. Kami betul-betul ingin membimbing para pelaku UMKM agar bisa naik kelas secara tercatat dan terukur. Ketika mereka sudah mampu mendapatkan pembiayaan terbesar melalui program kami, berarti mereka sudah bankable. Selanjutnya akan kami arahkan ke perbankan untuk mendapatkan pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan sebagainya," jelasnya.

Program ini menjadi salah satu upaya IWAPI menjawab persoalan yang masih dihadapi banyak UMKM, yakni keterbatasan akses permodalan dan administrasi keuangan. Padahal, pencatatan transaksi dan pengelolaan keuangan yang tertib merupakan faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan lembaga pembiayaan terhadap sebuah usaha.

Selain pembiayaan, kepengurusan baru IWAPI juga menargetkan perluasan pasar melalui program IWAPI Trading House. Inisiatif ini disiapkan untuk membantu produk anggota menembus pasar internasional, termasuk produk UMKM yang selama ini belum memiliki akses ekspor.

Program tersebut akan melibatkan generasi muda yang tertarik mengembangkan bisnis perdagangan internasional. Salah satu peluang yang ingin dimanfaatkan adalah pengiriman produk dalam skala kecil sehingga UMKM tidak harus menunggu memiliki kapasitas produksi besar untuk mulai menjajaki pasar luar negeri.

Sejumlah produk lokal yang diproyeksikan masuk dalam program ini antara lain rempah-rempah, makanan olahan, bumbu siap pakai, keripik, hingga rendang.

Tatyana mencontohkan produk bumbu siap pakai milik anggota IWAPI di Tangerang Selatan yang berpotensi dipasarkan ke Arab Saudi. Produk keripik dari Papua Barat Daya juga menjadi salah satu komoditas yang dinilai memiliki peluang untuk diperkenalkan kepada konsumen internasional.

Menurut Tatyana, peluang tersebut perlu dimanfaatkan dengan memperkuat jaringan pemasaran dan pendampingan ekspor. Dengan demikian, produk UMKM dari berbagai daerah tidak hanya bergantung pada pasar domestik, tetapi juga memiliki kesempatan menjangkau konsumen global.

Langkah ini sekaligus menjadi upaya memperluas manfaat ekonomi dari keberadaan IWAPI, terutama bagi pengusaha perempuan di daerah yang memiliki produk unggulan tetapi masih menghadapi keterbatasan jaringan distribusi.

IWAPI Miliki 40.000 Anggota Perempuan Pengusaha Besarnya jaringan organisasi menjadi salah satu modal IWAPI untuk menjalankan program pemberdayaan ekonomi perempuan. Ketua Dewan Kehormatan IWAPI, Diah Anita Prihapsari atau Nita Yudi, menyebut organisasi tersebut telah memiliki kepengurusan di 37 provinsi dengan sekitar 40.000 anggota.

Menariknya, sekitar 98 persen dari total anggota tersebut merupakan pelaku UMKM. Komposisi ini menunjukkan besarnya peran pengusaha perempuan dalam ekosistem usaha nasional sekaligus potensi IWAPI untuk mendorong pertumbuhan bisnis di berbagai daerah.

Nita menilai, kekuatan organisasi tidak hanya terletak pada jumlah anggota, tetapi juga kemampuan menjaga kebersamaan dan memastikan program yang dijalankan memberikan manfaat nyata.

"IWAPI ini organisasi besar yang telah kita bangun bersama-sama. Dengan 37 provinsi dan sekitar 40.000 perempuan pengusaha, yang 98 persennya merupakan pelaku UMKM, organisasi ini harus terus dijaga dan diperkuat," ujar Nita.

Ia berharap kepengurusan Tatyana mampu membawa organisasi semakin berkembang dan memperluas kontribusi perempuan pengusaha terhadap perekonomian Indonesia.

Menurut Nita, pengusaha juga memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah. Karena itu, penguatan kapasitas pelaku usaha perempuan perlu berjalan beriringan dengan upaya pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat sektor UMKM.

Dalam kepengurusan DPP IWAPI periode 2026–2031, Tatyana didampingi Vivi Susanti sebagai Wakil Ketua Umum I sekaligus Sekretaris Jenderal. Sementara Siti Choiriyah menjabat Wakil Ketua Umum II sekaligus Bendahara Umum.