Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Penulis: Abdul Rahman
Rabu, 11 November 2026 | 01.06 WIB

Tatyana Sutara Resmi Jadi Ketua Umum IWAPI Usai Disahkan Kemenkum

Jumpa pers IWAPI. (istimewa) - Image

Jumpa pers IWAPI. (istimewa)

JawaPos.com - Pengesahan kepengurusan baru Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) oleh Kementerian Hukum menjadi langkah penting bagi organisasi untuk memperkuat peran perempuan dalam perekonomian nasional. 

Tatyana Sentani Sutara kini resmi memimpin Dewan Pengurus Pusat (DPP) IWAPI periode 2026–2031 setelah pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum menerbitkan surat keputusan pengesahan kepengurusan.

Pengesahan kepengurusan itu tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Hukum Nomor AHU-0002049.AH.01.08 Tahun 2026 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan IWAPI. Keputusan yang ditetapkan di Jakarta pada 6 November 2026 tersebut sekaligus mengesahkan susunan pengurus dan pengawas organisasi untuk lima tahun ke depan.

Dengan legitimasi tersebut, Tatyana bersama jajaran pengurus baru mulai menyiapkan sejumlah program strategis. Fokus utamanya mencakup perluasan akses permodalan bagi perempuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), peningkatan kapasitas bisnis, serta membuka peluang ekspor bagi produk-produk unggulan anggota IWAPI.

Tatyana menyambut baik terbitnya keputusan tersebut. Ia pun berharap pengesahan ini menjadi momentum untuk memperkuat kembali persatuan di internal organisasi sekaligus mengarahkan seluruh energi anggota pada program pemberdayaan perempuan pengusaha.

Tatyana mengajak seluruh anggota IWAPI membangun kembali kebersamaan dan memperkuat kontribusi organisasi terhadap perekonomian Indonesia.

"Dengan telah diterbitkannya SK ini, mari kita bersama-sama merajut kembali tali silaturahmi dan persaudaraan. Kita fokus pada kerja untuk memajukan perempuan pengusaha Indonesia, melakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi perempuan, serta mendukung program pemerintah agar pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat melalui program kerja IWAPI," ujar Tatyana.

Salah satu agenda yang menjadi perhatian utama kepengurusan Tatyana adalah memperluas akses pembiayaan bagi perempuan pelaku usaha. Program tersebut menyasar berbagai tingkatan bisnis.ulai dari usaha ultramikro, mikro, kecil, hingga menengah.

IWAPI tengah menyiapkan platform digital yang dirancang untuk membantu anggota mendapatkan akses permodalan sekaligus meningkatkan literasi keuangan. Sistem tersebut nantinya akan mencatat transaksi dan perkembangan usaha peserta sehingga kondisi bisnis mereka dapat dipantau berdasarkan data.

Editor: Abdul Rahman
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Munas X IWAPI Digelar, Publik Figur Tatyana Sentani Sutara Jadi Calon Ketua Umum Tunggal - Image
Entertainment

Munas X IWAPI Digelar, Publik Figur Tatyana Sentani Sutara Jadi Calon Ketua Umum Tunggal

Senin, 2 November 2026 | 17.10 WIB

Tingkatkan SDM Unggul, Kanwil Kemenkum Jatim Gelar Sosialisasi Manajemen Talenta - Image
Berita Daerah

Tingkatkan SDM Unggul, Kanwil Kemenkum Jatim Gelar Sosialisasi Manajemen Talenta

Rabu, 5 Agustus 2026 | 00.31 WIB

Gerakan Rakyat Resmi Daftar ke Kemenkum Sebagai Parpol, Bagaimana Posisi Anies Baswedan? - Image
Politik

Gerakan Rakyat Resmi Daftar ke Kemenkum Sebagai Parpol, Bagaimana Posisi Anies Baswedan?

Kamis, 23 Juli 2026 | 20.26 WIB

Terpopuler

Usai Lawan Java United, Pemain Persib Bandung Dapat Jatah Libur Lima Hari - Image
1

Usai Lawan Java United, Pemain Persib Bandung Dapat Jatah Libur Lima Hari

2

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

3

Prediksi Skor Atletico Madrid vs Barcelona: Blaugrana Pecundangi Tuan Rumah di Metropolitano

4

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS

5

Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS

6

Prediksi Skor Hoffenheim vs Schalke 04: Die Kraichgauer Bidik 3 Poin, Tim Tamu Makin Terpuruk

7

Ditjen Dukcapil Kemendagri Perbarui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital 

8

Prediksi Skor Bali United vs Persik Kediri: Serdadu Tridatu Mengamuk, Macan Putih Pincang

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

4 Tips Komunikasi Untuk Kepribadian Introvert Agar Pandai Bicara dengan Orang Lain Menurut Psikologi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore