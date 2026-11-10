Tatyana Sutara Resmi Jadi Ketua Umum IWAPI Usai Disahkan Kemenkum

JawaPos.com - Pengesahan kepengurusan baru Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) oleh Kementerian Hukum menjadi langkah penting bagi organisasi untuk memperkuat peran perempuan dalam perekonomian nasional.

Tatyana Sentani Sutara kini resmi memimpin Dewan Pengurus Pusat (DPP) IWAPI periode 2026–2031 setelah pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum menerbitkan surat keputusan pengesahan kepengurusan.

Pengesahan kepengurusan itu tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Hukum Nomor AHU-0002049.AH.01.08 Tahun 2026 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan IWAPI. Keputusan yang ditetapkan di Jakarta pada 6 November 2026 tersebut sekaligus mengesahkan susunan pengurus dan pengawas organisasi untuk lima tahun ke depan.

Dengan legitimasi tersebut, Tatyana bersama jajaran pengurus baru mulai menyiapkan sejumlah program strategis. Fokus utamanya mencakup perluasan akses permodalan bagi perempuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), peningkatan kapasitas bisnis, serta membuka peluang ekspor bagi produk-produk unggulan anggota IWAPI.

Tatyana menyambut baik terbitnya keputusan tersebut. Ia pun berharap pengesahan ini menjadi momentum untuk memperkuat kembali persatuan di internal organisasi sekaligus mengarahkan seluruh energi anggota pada program pemberdayaan perempuan pengusaha.

Tatyana mengajak seluruh anggota IWAPI membangun kembali kebersamaan dan memperkuat kontribusi organisasi terhadap perekonomian Indonesia.

"Dengan telah diterbitkannya SK ini, mari kita bersama-sama merajut kembali tali silaturahmi dan persaudaraan. Kita fokus pada kerja untuk memajukan perempuan pengusaha Indonesia, melakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi perempuan, serta mendukung program pemerintah agar pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat melalui program kerja IWAPI," ujar Tatyana.

Salah satu agenda yang menjadi perhatian utama kepengurusan Tatyana adalah memperluas akses pembiayaan bagi perempuan pelaku usaha. Program tersebut menyasar berbagai tingkatan bisnis.ulai dari usaha ultramikro, mikro, kecil, hingga menengah.