Terseret Temuan ICW, Harta Kekayaan Raffi Ahmad Capai Rp1,14 Triliun

JawaPos.com - Nama Raffi Ahmad kembali menjadi sorotan publik setelah dikaitkan dengan temuan Indonesia Corruption Watch (ICW). Perbincangan tersebut turut membuat harta kekayaan suami Nagita Slavina itu menjadi perhatian, terlebih nilainya tercatat mencapai lebih dari Rp1 triliun dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Selama ini, Raffi Ahmad dikenal dengan julukan Sultan Andara. Julukan tersebut bukan tanpa alasan. Selain memiliki karier panjang sebagai aktor, presenter, dan entertainer, Raffi juga membangun kerajaan bisnis melalui RANS Entertainment yang merambah di berbagai sektor. Mulai dari hiburan, olahraga, kuliner, hingga investasi.

Kesuksesan tersebut membuat Raffi Ahmad tidak hanya dikenal sebagai selebritas papan atas, tetapi juga sebagai salah satu publik figur dengan portofolio kekayaan sangat besar di Indonesia.

Sebagaimana dilansir dari Solo Balapan, kekayaan Raffi Ahmad berdasarkan laporan periodik LHKPN 2025 yang disampaikan pada Maret 2026, mencapai sekitar Rp1,14 triliun setelah dikurangi kewajiban utang.

Berdasarkan laporan tersebut, total kekayaan bersih Raffi Ahmad mencapai Rp1.146.887.725.636 atau sekitar Rp1,14 triliun. Jumlah itu mengalami peningkatan sekitar Rp112,89 miliar dibandingkan laporan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp1,03 triliun pada Desember 2024.

Peningkatan kekayaan tersebut terlihat dari sejumlah aset yang mengalami perubahan cukup besar. Salah satu yang paling mencolok adalah kepemilikan surat berharga.

Nilai surat berharga Raffi meningkat dari sekitar Rp307,93 miliar menjadi Rp527,17 miliar. Artinya, terdapat kenaikan lebih dari Rp219 miliar pada komponen investasi tersebut.

Selain itu, kepemilikan kas dan setara kas juga mengalami peningkatan signifikan. Jika sebelumnya tercatat sekitar Rp17,75 miliar, pada laporan terbaru nilainya mencapai Rp59,12 miliar.

Sementara itu, aset kendaraan dan mesin yang dimiliki Raffi naik dari Rp55,14 miliar menjadi sekitar Rp68,39 miliar. Koleksi kendaraan tersebut menjadi salah satu bagian dari portofolio kekayaan yang dilaporkannya kepada KPK.

Tanah dan Bangunan Bernilai Ratusan Miliar Meski surat berharga mengalami peningkatan paling besar, properti tetap menjadi salah satu komponen utama kekayaan Raffi Ahmad.

Dalam laporan periodik terbarunya, nilai tanah dan bangunan yang dimiliki Raffi tercatat sekitar Rp562,89 miliar. Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan laporan sebelumnya yang mencapai Rp737,15 miliar.

Perubahan itu antara lain berkaitan dengan pelepasan sejumlah bidang tanah di kawasan Bandung Barat. Di sisi lain, Raffi juga mencatat penambahan aset tanah dan bangunan baru di Tangerang dengan nilai sekitar Rp52 miliar.

Untuk kewajiban finansial, utang Raffi justru mengalami penurunan. Dari sebelumnya sekitar Rp136,05 miliar, jumlah kewajibannya kini tercatat sekitar Rp130,32 miliar.

Dengan demikian, setelah seluruh aset dan kewajiban diperhitungkan, kekayaan bersih Raffi Ahmad berada di kisaran Rp1,14 triliun.

Temuan ICW dan Sorotan terhadap Perusahaan Raffi Ahmad Besarnya kekayaan Raffi Ahmad kembali menjadi perhatian setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap temuan terkait pengadaan jasa influencer oleh beberapa kementerian.

Dalam penelusurannya, ICW menemukan PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad, memperoleh kontrak pengadaan jasa publikasi dan influencer dari dua kementerian dengan nilai akumulasi hampir mencapai Rp14,7 miliar sepanjang tahun 2024 hingga 2026.

Pengadaan tersebut berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Khusus di KKP, terdapat tiga paket pekerjaan dengan nilai sekitar Rp10,8 miliar. Di antaranya pengadaan jasa influencer engagement senilai Rp3,59 miliar pada 2025, promosi pembangunan BINS senilai Rp3,6 miliar, serta publikasi program Kampung Nelayan Merah Putih di Natuna senilai Rp3,6 miliar pada 2026.

Sementara itu, lima paket pengadaan dari Kemendikbudristek pada 2024 memiliki nilai sekitar Rp3,9 miliar.

ICW mempertanyakan urgensi penggunaan anggaran negara untuk jasa influencer, terutama ketika pemerintah sedang menjalankan kebijakan efisiensi belanja. Organisasi tersebut juga mendorong keterbukaan dokumen pengadaan dan pemeriksaan terhadap kewajaran anggaran yang digunakan.