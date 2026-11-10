Gading Marten juga Diserbu Netizen Usai ICW Ungkap Anggaran Influencer Senilai Rp14,6 Miliar

JawaPos.com - Tak hanya Ariel NOAH, kolom komentar Instagram Gading Marten juga ramai dengan kritikan dan sindiran dari netizen terkait penggunaan anggaran negara untuk kegiatan promosi yang melibatkan selebritas.

Gading Marten ikut menjadi sorotan warganet setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap temuan belanja jasa influencer yang menyeret nama Raffi Ahmad oleh beberapa kementerian yang nilainya mencapai Rp14,69 miliar.

Perbincangan ini mencuat setelah ICW membeberkan delapan paket pengadaan jasa influencer yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia. Perusahaan tersebut diketahui terafiliasi dengan Raffi Ahmad.

Salah satu yang banyak menuai perhatian adalah jasa publikasi influencer untuk program Kampung Nelayan Merah Putih di Cemaga Utara, Natuna, Kepulauan Riau, pada 2026. Nilai kontraknya mencapai Rp3,6 miliar melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Anggaran tersebut kemudian dikaitkan dengan konten perjalanan ke Natuna yang melibatkan Raffi Ahmad bersama rekan-rekannya dalam grup The Dudas Minus One, yakni Ariel NOAH, Gading Marten, dan Desta.

Video yang diunggah melalui kanal YouTube RANS Entertainment itu memperlihatkan aktivitas mereka selama berada di wilayah itu. Konten tersebut menjadi perhatian setelah publik mengetahui adanya pengadaan jasa publikasi influencer untuk program pemerintah di lokasi yang sama.

Akibatnya, akun Instagram para selebritas yang terlibat ikut disambangi warganet. Selain Ariel NOAH yang menjadi sasaran komentar warganet, Gading Marten juga menerima sejumlah sindiran serupa.

Netizen mempertanyakan penggunaan uang negara untuk membiayai kegiatan promosi yang melibatkan publik figur. Mereka juga menyinggung kewajiban masyarakat membayar pajak di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.

"Geng motor pakai duit APBN. Touring pakai duit APBN," tulis salah seorang netizen pada kolom komentar.

"Enak banget ya pakai duit rakyat. Touring dimodalin rakyat," timpal yang lainnya.

"Kirain memang rombongan motoran duit sendiri, ternyata dibiayai pakai pajak rakyat."

Kritik juga mengarah pada besarnya nilai pengadaan yang dikaitkan dengan kegiatan di Natuna. Seorang pengguna Instagram bahkan mempertanyakan apakah anggaran Rp3,6 miliar tersebut sebanding dengan nilai manfaat yang diperoleh.

"Bagaimana rasanya jalan-jalan ke Natuna pakai uang rakyat? Kok kalian nggak ngajak punya uang Rp 3.6M?? Belum lagi jalan ke Pati, dan lain-lain," tulisnya.

Komentar lainnya menyoroti prioritas penggunaan anggaran negara. Mereka menilai dana miliaran rupiah akan lebih bermanfaat apabila dialokasikan untuk sektor pendidikan dan kesehatan.

"Eh ke Natuna benar 3.6 M? Mendingan buat naikin gaji guru sama nakes ya bang," komentar salah satu warganet.

"Pantesan jarang syuting tapi duitnya banyak mulu. Cair nih," timpal yang lainnya.

ICW Ungkap Nilai Kontrak Influencer Capai Rp14,69 Miliar Sorotan terhadap Gading Marten, Raffi Ahmad, dan Ariel NOAH tidak terlepas dari laporan ICW terkait belanja jasa influencer pemerintah.

Berdasarkan data realisasi pengadaan pada portal INAPROC milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), terdapat delapan paket pekerjaan yang dikontrakkan kepada PT Rans Animasi Indonesia oleh dua instansi pemerintah sepanjang 2024 hingga 2026.

Lima paket berasal dari lingkungan Kemendikbudristek pada 2024. Pengadaan tersebut mencakup publikasi melalui YouTube RANS Entertainment, Instagram Reels, Instagram Story, TikTok, hingga jasa kehadiran dalam acara atau event attendance.

Sementara tiga paket lainnya berasal dari KKP pada 2025 dan 2026. Jika seluruh paket tersebut dijumlahkan, nilai kontrak pengadaan jasa influencer dari kedua instansi tersebut mencapai Rp14.696.955.002.

ICW turut mempertanyakan urgensi penggunaan jasa influencer oleh kementerian. Pasalnya, setiap instansi pemerintah sebenarnya telah memiliki perangkat kehumasan dan komunikasi publik yang juga dibiayai dengan menggunakan anggaran negara.

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