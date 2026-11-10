Kim Soo Hyun akan Bersaksi di Pengadilan untuk Kasus Pencemaran Nama Baik

JawaPos.com - Aktor asal Korea Selatan Kim Soo Hyun akan hadir sebagai saksi dalam persidangan Kim Se Ui, pemilik saluran YouTube Garo Sero Research Institute (Gaseyeon).

Kim Se Ui didakwa melakukan pencemaran nama baik terhadap Kim Soo Hyun, serta menyebarkan informasi palsu mengenai sang aktor.

Menurut sumber hukum pada hari Jumat (6/11), Kim Soo Hyun dijadwalkan untuk memberikan kesaksian pada hari Rabu pukul 14.00 KST (Korea Standard Time) di Pengadilan Distrik Pusat Seoul dalam persidangan Kim Se Ui.

Kim Se Ui menghadapi sejumlah dakwaan diantaranya pencemaran nama baik, berdasarkan Undang-Undang Jaringan Informasi dan Komunikasi, penyebaran materi hasil rekaman ilegal, berdasarkan Undang-Undang tentang Kasus Khusus Mengenai Hukuman Kejahatan Seksual, serta tindakan penguntitan.

Dikutip dari Korea Times, pemeriksaan saksi akan dilakukan secara tertutup demi melindungi korban.

Kim Se Ui ditangkap dan didakwa pada bulan Juni, atas tuduhan menyebarkan klaim palsu melalui siaran YouTube dan konferensi pers, antara bulan Maret hingga Desember tahun lalu.

Ia menuding bahwa Kim Soo Hyun menjalin hubungan dengan mendiang aktris Kim Sae Ron selama kurang lebih enam tahun, dimulai saat sang aktris berusia 15 tahun.

Pria tersebut juga menyatakan, bahwa tekanan dari pihak Kim Soo Hyun terkait pelunasan utang, menjadi salah satu faktor penyebab kematian sang aktris.

Kim Se Ui juga menghadapi tuduhan, karena telah menyebarkan tangkapan layar percakapan KakaoTalk yang telah disunting serta rekaman audio palsu, termasuk sebuah rekaman di mana suara mendiang aktris tersebut dimanipulasi menggunakan AI.

Namun hingga saat ini, Kim Se Ui telah membantah semua tuduhan sepanjang persidangan.

Bulan lalu, Kim Se Ui mengajukan permohonan penangguhan penahanan dengan argumen, bahwa pengurungan dalam isolasi dapat menimbulkan ancaman serius bagi kesehatan mentalnya, mengingat ia menderita gangguan panik serta kondisi kesehatan mental lainnya.