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Penulis: Nanda Prayoga
Selasa, 10 November 2026 | 18.53 WIB

Bisa Duduk Berjam-jam Saat Bekerja, Content Creator Cindy Gula Ingatkan Pentingnya Kenyamanan Tubuh

Cindy Gulla. (Istimewa) - Image

Cindy Gulla. (Istimewa)

JawaPos.com - Aktivitas sebagai content creator membuat Cindy Gulla harus menjalani rutinitas yang cukup padat. Mulai dari berada di lokasi syuting, menjalani sesi pemotretan, hingga menghabiskan waktu di depan komputer untuk menyunting konten. Beragam aktivitas tersebut membuatnya kerap duduk dalam waktu lama.

Kondisi itu membuat eks personil JKT48 ini memperhatikan kenyamanan tubuh, terutama ketika harus duduk berjam-jam. Menurutnya, menjaga kenyamanan saat beraktivitas menjadi hal penting agar rutinitas sehari-hari tetap berjalan dengan baik.

“Kalau lagi ada waktu istirahat, aku biasanya lebih sering di rumah, duduk di depan komputer atau nonton drakor sampai berjam-jam. Karena sering duduk lama itu, aku jadi sadar kalau butuh Curble biar duduknya lebih rileks,” kata Cindy di Jakarta pada dikutip Selasa (10/11).

Ia menyadari bahwa kebiasaan duduk terlalu lama perlu diimbangi dengan aktivitas fisik sederhana. Karena itu, Cindy berusaha menyempatkan diri untuk berdiri, berjalan, atau melakukan peregangan di sela kesibukannya.

Selain mengubah kebiasaan tersebut, Cindy juga menggunakan Curble, kursi pendukung postur tubuh asal Korea Selatan yang memiliki desain ergonomis untuk digunakan sebagai penopang tambahan ketika duduk, terutama saat bekerja di depan komputer.

“Karena aku sering duduk lama dan mulai aware posisi dudukku kurang baik, sekarang Curble jadi bagian dari duduk aku sehari-hari. Mau kerja di depan komputer atau duduk seharian di mana pun, aku pakai sebagai support tambahan biar tetap nyaman,” lanjutnya.

Sementara itu, CEO Curble Indonesia Shawn Kim mengatakan, perhatian terhadap kenyamanan tubuh perlu dimulai dari kebiasaan sehari-hari. Menurut dia, masyarakat tidak harus melakukan perubahan besar untuk mulai memperhatikan kondisi tubuh saat duduk.

“Kami tidak ingin orang merasa harus mengubah banyak hal sekaligus. Lewat cerita Cindy, kami ingin mengajak orang memulai dari yang paling sederhana, yaitu menyadari bagaimana mereka duduk hari ini, di mana pun mereka berada,” ujar Shawn.

Editor: Diar Candra
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