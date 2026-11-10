Akun Instagram Raffi Ahmad Digeruduk Netizen Buntut Temuan ICW Terkait Dana Rp 14,6 Miliar

JawaPos.com - Artis Raffi Ahmad kembali menjadi sorotan netizen di dunia maya setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap temuan terkait penggunaan anggaran negara senilai Rp14,6 miliar. Isu tersebut memicu beragam reaksi di media sosial, termasuk kolom komentar akun Instagram pribadi Raffi Ahmad yang dipenuhi kritikan pedas dari netizen.

Sejumlah warganet mempertanyakan penggunaan uang negara dalam jumlah besar tersebut. Mereka juga menyinggung kondisi sejumlah daerah yang masih sangat membutuhkan perhatian pemerintah, terutama dalam hal pemenuhan fasilitas dan layanan publik.

Komentar bernada protes terlihat pada unggahan terbaru Raffi Ahmad. Tidak sedikit pengguna Instagram yang menyampaikan kekecewaan setelah mengetahui informasi terkait temuan ICW tersebut.

Beberapa komentar bahkan secara terang-terangan menyindir Raffi Ahmad dengan mengaitkan nominal anggaran fantastis tersebut dengan uang pajak dari masyarakat.

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"14 M Fi diawasin ICW," tulis salah satu netizen pada unggahan terbaru Raffi Ahmad.

"Gokil, 14 M dari APBN uang pajak rakyat," komentar warganet lainnya.

Ada pula pengguna Instagram yang menyampaikan kekecewaan dengan mempertanyakan besarnya anggaran yang dikaitkan dengan perusahaan Raffi Ahmad. Komentar lain juga menyoroti ketimpangan antara besarnya anggaran untuk jasa influencer dan kondisi masyarakat di sejumlah daerah.

"Fi, 14 M? Kamu tega Fi? Yang penting makin kaya ya?" tulis netizen.

"14,6 M? Ngeri bro. Sementara daerah masih banyak yang masih kekurangan," tulis seorang pengguna Instagram.

Bahkan, sebagian warganet melontarkan kritik lebih keras. Salah satunya meminta agar persoalan tersebut ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.

"Yuk, bisa KPK tangkap nih sekeluarga," tulis netizen lainnya

"Sudah muak Fi, berhenti nggak lo main sedih sedihnya. Muak banget," timpal yang lainnya.

Di tengah gelombang komentar negatif tersebut, ada juga warganet yang memberikan dukungan kepada Raffi Ahmad dan keluarganya. Mereka meminta presenter sekaligus pengusaha itu tetap tegar dalam menghadapi situasi tak menyenangkan yang dihadapinya.

"Aa dan memsyeee semangat sayang sayang ai, selalu sayang pokoknya!" tulis salah seorang penggemar.

"Sudah Fi... Lu main di jalur lu saja... Nggak usah ikut sirkus," komentar yang lainnya.

Duduk Perkara Temuan ICW Terkait Anggaran Rp14,69 Miliar Sorotan terhadap Raffi Ahmad bermula dari laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang dipublikasikan. Dalam laporannya, ICW mengungkap delapan paket pengadaan jasa influencer dengan total nilai mencapai Rp14.696.955.002 melalui PT Rans Animasi Indonesia.

Mengutip data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga pada portal Inaproc milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), kontrak tersebut berasal dari dua kementerian.

Lima paket pengadaan berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2024. Sementara tiga paket lainnya berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk periode 2025 hingga 2026.

Adapun pekerjaan yang tercantum dalam pengadaan tersebut meliputi penayangan konten di YouTube RANS Entertainment, Instagram dan TikTok Raffi Ahmad-Nagita Slavina, hingga jasa kehadiran Raffi dalam sejumlah kegiatan pemerintah.

Dari lima paket Kemendikbudristek, salah satu yang menjadi perhatian adalah pengadaan jasa kehadiran Raffi Ahmad dalam acara dengan nilai kontraknya sekitar Rp2,52 miliar. Sementara itu, salah satu paket penayangan Instagram Story tercatat bernilai sekitar Rp575,65 juta.

Untuk KKP, tiga paket pengadaan masing-masing tercatat bernilai sekitar Rp3,6 miliar.

Perlu digarisbawahi, angka Rp14,69 miliar tersebut merupakan total nilai paket pengadaan jasa melalui PT Rans Animasi Indonesia, bukan keterangan bahwa seluruh uang tersebut diterima Raffi Ahmad secara pribadi.

ICW juga menyoroti persoalan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan tersebut. Salah satu yang dipersoalkan adalah spesifikasi paket yang secara langsung mencantumkan akun media sosial dan kanal YouTube tertentu sehingga dinilai berpotensi membatasi kesempatan penyedia jasa lain.

Selain itu, ICW mempertanyakan kewajaran harga kontrak, termasuk metode penghitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan indikator keberhasilan pekerjaan yang dibiayai menggunakan anggaran negara.

Persoalan lain yang disoroti adalah potensi konflik kepentingan. Pasalnya, Raffi Ahmad diketahui menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, sementara perusahaan yang terafiliasi dengannya tercatat menerima kontrak pengadaan dari kementerian.

Atas temuan tersebut, ICW mendesak agar dokumen pengadaan dibuka kepada publik dan dilakukan audit terhadap kontrak-kontrak tersebut. ICW juga meminta Raffi Ahmad menjelaskan kepemilikan serta kedudukannya di perusahaan penerima kontrak pemerintah, termasuk upaya pencegahan konflik kepentingan selama menjabat sebagai pejabat publik.