DEUX Rilis Album Setelah 31 Tahun, Hadirkan Suara Mendiang Kim Sung Jae Lewat AI

JawaPos.com - Suara mendiang Kim Sung Jae akan kembali terdengar melalui album terbaru DEUX yang dijadwalkan rilis pada 21 November 2026. Setelah 31 tahun tanpa album penuh, duo hip-hop legendaris Korea Selatan ini menghadirkan karya baru dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk merekonstruksi karakter vokal Kim Sung Jae.

Proyek tersebut menjadi momen istimewa bagi penggemar DEUX. Teknologi AI memungkinkan suara Kim Sung Jae dipadukan kembali dengan vokal Lee Hyun Do dalam sejumlah lagu baru, meski sang penyanyi telah meninggal dunia pada 1995.

Pengumuman tanggal perilisan album disampaikan WA:ID COMPANY pada 9 November 2026. Album tersebut menjadi album keempat DEUX sejak mereka merilis Force Deux pada 1995.

Lee Hyun Do dipercaya menangani keseluruhan produksi album. Dalam pengerjaannya, WA:ID COMPANY menggandeng perusahaan teknologi AI untuk mengembangkan filter vokal yang dirancang meniru warna, karakter, dan ciri khas dari. suara Kim Sung Jae.

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Dengan teknologi tersebut, suara kedua personel DEUX kembali dipertemukan dalam materi musik terbaru. Kehadiran vokal AI Kim Sung Jae sekaligus menjadi elemen utama yang membedakan album ini dari karya-karya sebelumnya.

Album terbaru DEUX akan menghadirkan dua lagu utama, salah satunya berjudul The Future. Lagu tersebut membawa pesan tentang pentingnya melangkah menuju masa depan daripada terus terjebak dalam kenangan masa lalu.

The Future telah lebih dulu diperkenalkan kepada publik pada 7 November 2026, bersamaan dengan peluncuran video musiknya.

Sementara itu, lagu utama lainnya melibatkan duo hip-hop Dynamic Duo. Kolaborasi ini menjadi salah satu daya tarik album, mengingat Dynamic Duo merupakan nama besar dalam perkembangan musik hip-hop Korea Selatan.

Selain dua lagu utama, album tersebut juga memuat Rise, yang telah dirilis pada November lalu, serta satu lagu baru yang diperkenalkan pada April 2026.

Penggemar juga akan mendapatkan versi remix Rise hasil kolaborasi dengan duo musik elektronik asal Prancis, Braxe + Falcon. Versi remix tersebut dijadwalkan dirilis pada 14 November 2026.

Sebelum album resmi dirilis, WA:ID COMPANY bersama Dingo menggelar acara prarilis di Bolero, Itaewon, Seoul, pada 7 November. Lee Hyun Do hadir dalam acara tersebut, bersama Dynamic Duo dan sejumlah musisi lain yang memberikan penampilan khusus.

Dalam kesempatan itu, lagu kolaborasi Dynamic Duo yang belum dirilis serta remix Rise diperdengarkan untuk pertama kalinya kepada para tamu undangan.

Proyek DEUX Didukung Program Pemerintah Korea Selatan Penggunaan teknologi AI dalam album ini bukan sekadar eksperimen musik. Proyek tersebut terpilih dalam program 2026 New Technology Convergence Music Content Development Support yang diselenggarakan Kementerian Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata Korea Selatan bersama Korea Creative Content Agency (KOCCA).

Program tersebut mendukung pengembangan konten musik dan pertunjukan yang memadukan kekayaan intelektual musik populer dengan teknologi baru, termasuk kecerdasan buatan.

Pemanfaatan AI untuk merekonstruksi suara penyanyi yang telah meninggal memang membuka peluang baru bagi industri musik. Teknologi ini memungkinkan karakter vokal seorang musisi tetap dihadirkan dalam karya baru, sekaligus memunculkan pembahasan mengenai hak cipta, persetujuan keluarga, dan pembagian royalti.

Dalam proyek DEUX, persoalan hak ekonomi atas karya Kim Sung Jae juga mendapat perhatian.

Saat merilis Rise pada November tahun lalu, Lee Hyun Do menyampaikan niat untuk membagikan sebagian royalti hak cipta yang berkaitan dengan kontribusi Kim Sung Jae kepada keluarganya.

Komitmen tersebut kemudian ditindaklanjuti. Federasi Seniman Musik Korea pada Desember tahun lalu mengumumkan pembentukan mekanisme agar sebagian royalti dapat disalurkan kepada keluarga Kim Sung Jae.

DEUX, Duo Hip-Hop Legendaris yang Berakhir Tragis DEUX dibentuk oleh Kim Sung Jae dan Lee Hyun Do. Keduanya memulai debut pada 1993 melalui album bertajuk DEUX dan dengan cepat menarik perhatian pencinta musik Korea Selatan.

Mereka dikenal lewat musik hip-hop dengan perpaduan rap, koreografi, dan gaya penampilan yang berbeda dari arus utama musik pop Korea pada era tersebut.

Namun, perjalanan DEUX sebagai duo berlangsung relatif singkat. Setelah merilis album ketiga Force Deux pada 1995, keduanya mengakhiri aktivitas grup setelah sekitar dua tahun berkarier bersama.

Kim Sung Jae kemudian memulai debut sebagai penyanyi solo pada tahun yang sama. Namun, kariernya terhenti secara tragis setelah ia meninggal dunia pada November 1995.