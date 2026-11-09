90 Persen Grup K-Pop yang Debut Lewat Agensi Kecil dan Menengah, Sulit untuk Eksis

JawaPos.com - Industri K-Pop ternyata masih menyimpan kesenjangan besar antara agensi hiburan besar dengan agensi kecil. Sebuah studi terbaru mengungkapkan bahwa hampir 90 persen grup idola K-Pop yang debut dalam 30 tahun terakhir berasal dari agensi kecil dan menengah. Namun, usia karier mereka rata-rata hanya separuh dibandingkan grup yang berada di bawah naungan agensi besar.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa popularitas industri musik Korea Selatan di pasar global belum sepenuhnya diikuti pemerataan kesempatan bagi para pelaku industrinya.

Dilansir dari Allkpop, pada 9 November 2026, Profesor Kim Jeong Seop dari Departemen Industri Budaya dan Seni Universitas Wanita Sungshin mempublikasikan hasil penelitian mengenai kesenjangan tersebut.

Penelitian berjudul Studi tentang Kesenjangan Berdasarkan Ukuran Agensi di Industri Musik Idola K-Pop dan Langkah-Langkah Dukungan untuk Agensi Kecil dan Menengah itu dimuat dalam Jurnal Asosiasi Industri Hiburan Korea.

Baca Juga:Fanny Ghassani Akhirnya Hamil Anak Pertama Setelah 9 Tahun Penantian

Kim menganalisis perjalanan 1.159 grup idola yang debut sepanjang 1996 hingga 2025. Dalam penelitian tersebut, HYBE, SM Entertainment, JYP Entertainment, YG Entertainment, CJ ENM, dan Kakao Entertainment, termasuk anak perusahaan serta afiliasinya, dikategorikan sebagai agensi besar.

Hasilnya, sebanyak 1.042 grup atau 89,9 persen debut melalui agensi kecil dan menengah. Sementara itu, hanya sekitar 117 grup atau sekitar 10,1 persen yang berasal dari perusahaan hiburan besar.

Meski jumlah grup dari agensi kecil jauh lebih dominan, kemampuan mereka untuk bertahan dan eksis di industri ternyata tidak sebanding.

Grup K-Pop Agensi Besar Bertahan Dua Kali Lebih Lama Berdasarkan hasil penelitian, grup idola yang debut di bawah agensi besar memiliki rata-rata masa aktif 7,4 tahun. Angka tersebut lebih dari dua kali lipat dibandingkan grup dari agensi kecil dan menengah yang hanya mencapai 3,6 tahun.

Kesenjangan juga terlihat dari peluang grup untuk mempertahankan aktivitas setelah lima tahun debut.

Grup dari agensi besar memiliki peluang bertahan sebesar 65,2 persen. Sebaliknya, angka untuk grup dari agensi kecil hanya 28,7 persen.

Perbedaan semakin terlihat ketika memasuki usia karier 10 tahun. Sebanyak 49,8 persen grup dari agensi besar masih aktif, sedangkan grup dari agensi kecil hanya tersisa 13,2 persen.

Titik kesenjangan paling mencolok terjadi pada tahun ketujuh setelah debut. Pada periode tersebut, tingkat keberlangsungan aktivitas grup dari agensi besar mencapai 59 persen, sementara grup dari perusahaan kecil hanya 20,1 persen.

Periode ini menjadi perhatian karena berkaitan dengan masa berakhirnya kontrak eksklusif standar yang umumnya berlangsung selama tujuh tahun. Situasi tersebut menjadi salah satu fase krusial bagi grup idola dalam menentukan kelanjutan karier, termasuk kemungkinan memperpanjang kontrak atau berpindah agensi.

Kesenjangan Penjualan Album Grup K-Pop Bukan hanya soal usia karier, penelitian tersebut juga menemukan perbedaan besar dalam pencapaian komersial.

Sebanyak 57,3 persen grup dari agensi besar berhasil menjual lebih dari 100.000 kopi dalam satu rilisan album. Sementara itu, persentase grup dari agensi kecil dan menengah yang mencapai angka serupa hanya 6,6 persen.

Kesenjangan semakin lebar jika melihat pencapaian penjualan satu juta kopi atau lebih.

Dari 1.042 grup yang debut melalui agensi kecil dan menengah, hanya tujuh grup yang berhasil menembus kategori penjualan jutaan kopi. Persentasenya sekitar 0,7 persen.

Sebaliknya, tingkat keberhasilan grup dari agensi besar mencapai 20,5 persen.

Angka tersebut menggambarkan bahwa persaingan di industri K-Pop tidak hanya ditentukan oleh kualitas musik atau kemampuan para idol. Ketersediaan modal, jaringan distribusi, promosi, fasilitas produksi, hingga kemampuan menjangkau pasar internasional turut menjadi faktor penting dalam membangun keberhasilan sebuah grup.

Agensi besar umumnya memiliki sumber daya lebih kuat untuk mendukung produksi album, pemasaran, aktivitas global, dan pengembangan karier artis dalam jangka panjang. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan kecil yang harus membangun basis penggemar dengan sumber daya lebih terbatas.

RESCENE Jadi Contoh Keberhasilan Agensi Kecil Meski menghadapi persaingan ketat, bukan berarti grup dari agensi kecil tidak memiliki peluang untuk sukses.

Penelitian tersebut turut menyoroti RESCENE sebagai salah satu contoh keberhasilan artis dari perusahaan hiburan berskala kecil.

RESCENE merupakan girl group yang berada di bawah naungan The Muze Entertainment. Mereka debut pada Maret 2024 dan menjadi satu-satunya artis yang disebut dalam penelitian dari agensi tersebut.

Salah satu lagu mereka, LOVE ATTACK, kembali mendapatkan perhatian publik hingga berhasil menduduki peringkat pertama Melon TOP100 pada Juli 2026, sekitar dua tahun setelah dirilis.

Pencapaian ini memperlihatkan bahwa lagu dari grup agensi kecil tetap berpeluang mendapatkan momentum dikenal publik dan menggapai popularitas, bahkan setelah melewati masa promosi awal.

Namun, keberhasilan tersebut juga menunjukkan betapa pentingnya dukungan berkelanjutan agar popularitas sebuah grup dapat berkembang menjadi karier jangka panjang.

Melihat kesenjangan yang ditemukan, Profesor Kim Jeong Seop mengusulkan 10 langkah dukungan pemerintah yang terbagi dalam lima bidang untuk memperkuat posisi agensi kecil dan menengah di industri K-Pop.

Beberapa usulan tersebut mencakup penyediaan dana kebijakan yang berkaitan dengan pengamanan hak kekayaan intelektual (HAKI), pembangunan fasilitas produksi bersama, dukungan keikutsertaan dalam pameran internasional, serta pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) untuk kegiatan pemasaran.

Menurut Kim, dukungan terhadap agensi kecil tidak seharusnya hanya berorientasi pada membantu grup melakukan debut. Kebijakan tersebut perlu dirancang agar perusahaan mampu mengembangkan bisnis, memperoleh keuntungan dari investasi, melakukan investasi ulang, hingga mempertahankan aktivitas artis dalam jangka panjang.

"Kebijakan dukungan harus fokus pada membangun basis pertumbuhan yang mengarah dari masuk pasar ke pertumbuhan, pengembalian investasi, investasi ulang, dan aktivitas jangka panjang," kata Kim.

Hasil penelitian ini menjadi gambaran bahwa besarnya industri K-Pop belum tentu menjamin kesempatan yang setara bagi seluruh agensi dan grup idola.