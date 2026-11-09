Respons Felicya Angelista Dituding Tidak Laku Lagi di Dunia Hiburan

JawaPos.com - Cukup lama tidak muncul di layar kaca, Felicya Angelista justru mendapat komentar miring dari warganet. Artis yang dikenal lewat sejumlah sinetron tersebut dituding sudah tidak laku lagi di dunia hiburan, sehingga kini lebih sering berjualan melalui media sosial.

Sindiran itu muncul ketika Felicya dan suaminya, Immanuel Caesar Hito, aktif melakukan live di TikTok untuk memasarkan produk parfum mereka. Aktivitas tersebut rupanya memancing komentar negatif dari sejumlah pengguna media sosial.

Felicya mengaku sempat membaca komentar yang mempertanyakan eksistensinya sebagai pemain sinetron. Bahkan, ada warganet yang mengaitkan kesibukan berjualan di media sosial dengan dirinya sudah tidak lagi mendapatkan pekerjaan di dunia hiburan.

Menanggapi tudingan tersebut, Felicya Angelista menegaskan bahwa dirinya sebenarnya masih menerima cukup banyak tawaran untuk kembali bermain sinetron. Namun, ia belum memutuskan mengambilnya untuk sementara waktu.

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"Tawarannya sih banyak, masih banyak, Puji Tuhan. Sebenarnya kangen ya, pengen (syuting lagi)," ujar Felicya Angelista.

Meski merindukan suasana kerja di lokasi syuting, ada pertimbangan keluarga yang membuat mantan host Dahsyat itu belum mau terburu-buru kembali ke dunia akting.

Keputusan Felicya menjauh dari aktivitas syuting bukan karena sepi tawaran pekerjaan. Perempuan berusia 32 tahun tersebut mengaku sedang ingin lebih banyak menghabiskan waktu bersama kedua anaknya.

Menurut Felicya, jadwal sinetron stripping memiliki tuntutan waktu yang tidak menentu. Pengalaman membintangi sinetron dalam jangka panjang membuatnya memahami bahwa pekerjaan tersebut bisa menyita sebagian besar waktunya setiap hari.