Perjalanan Karier Giring Ganesha: dari Band Nidji, Wamenbud, hingga Hengkang dari PSI

JawaPos.com - Giring Ganesha kembali menjadi sorotan publik setelah mengumumkan pengunduran dirinya dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang resmi diumumkan pada hari ini, Senin (9/11).

Keputusan tersebut menarik perhatian karena Giring bukan hanya dikenal sebagai mantan vokalis band Nidji, tetapi juga pernah memimpin PSI sebelum dipercaya Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Menteri Kebudayaan (Wamenbud).

Melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya, Giring menyampaikan bahwa keputusan meninggalkan PSI telah diambil sejak pekan lalu. Dia mengaku sudah mempertimbangkan langkah tersebut secara matang setelah merasa ada perbedaan antara perjalanan partai dengan prinsip perjuangan yang diyakininya sejak awal terjun ke dunia politik.

"Saya izin pamit dari PSI, namun pengabdian dan perjuangan kepada bangsa dan negara akan terus berlanjut," ujar Giring dalam unggahannya di Instagram.

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Giring menjelaskan, selama berkiprah di dunia politik, dirinya memiliki keinginan untuk menjadi pelayan publik yang bisa memberikan perubahan nyata bagi Indonesia.

Dia juga menyinggung pengalamannya selama sekitar dua tahun menjalankan tugas sebagai Wakil Menteri Kebudayaan. Pengalaman tersebut membuatnya semakin memahami besarnya tanggung jawab dalam mengabdi kepada bangsa dan negara.

Meski memutuskan keluar dari PSI, Giring menegaskan komitmennya tidak luntur untuk terus berkontribusi bagi Indonesia.

Profil Giring Ganesha Giring Ganesha memiliki nama lengkap Giring Ganesha Djumaryo. Dia lahir di Jakarta pada 14 Juli 1983. Namanya mulai dikenal luas setelah menjadi vokalis grup musik Nidji yang populer sejak era 2000-an.

Giring merupakan putra dari Djumaryo Imam Muhni, seorang jurnalis yang pernah bekerja di sejumlah media.

Dalam bidang pendidikan, Giring pernah menempuh pendidikan di SMA Negeri 34 Jakarta. Setelah lulus pada 2002, dia melanjutkan kuliah di Universitas Paramadina dengan mengambil jurusan Hubungan Internasional.

Namun, kesibukannya dalam bermusik membuat Giring sempat menghentikan kuliahnya. Dia kemudian melanjutkan pendidikan tinggi melalui Universitas Terbuka hingga berhasil meraih gelar Sarjana Ilmu Komunikasi pada 2023.

Terkait kehidupan pribadi, Giring Ganesha menikah dengan Cynthia Riza pada 15 Oktober 2010. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai tiga orang anak.

Perjalanan Karier Giring Bersama Nidji Sebelum dikenal sebagai politikus dan pejabat negara, Giring lebih dahulu membangun popularitas melalui industri musik Tanah Air.

Dia merupakan vokalis Nidji, grup musik yang dibentuk pada 2002 bersama Rama, Ariel, Andro, dan Adri. Nidji mulai mendapatkan perhatian luas setelah merilis album perdana Breakthru' pada 2006.

Karakter vokal Giring yang khas dan penampilannya yang energik menjadi salah satu identitas grup tersebut.

Popularitas Nidji semakin meningkat melalui sejumlah lagu yang berhasil menarik perhatian pendengar, seperti Hapus Aku, Sudah, Kau dan Aku, serta Disco Lazy Time.

Salah satu karya yang paling melekat dengan nama Giring adalah lagu Laskar Pelangi. Lagu tersebut menjadi soundtrack film berjudul sama yang diadaptasi dari novel karya Andrea Hirata.

Laskar Pelangi tidak hanya populer sebagai lagu, tetapi juga menjadi salah satu karya musik yang identik dengan pesan tentang pendidikan, perjuangan, dan semangat meraih cita-cita.

Selain bermusik, Giring juga mencoba peruntungan di dunia akting. Dia pernah bermain dalam film Sang Pencerah dan Jilbab Traveler: Love Sparks in Korea. Dia juga terlibat sebagai pengisi suara dalam film animasi.

Setelah sekitar 15 tahun bersama Nidji, Giring memutuskan mundur dari posisinya sebagai vokalis pada akhir 2017. Keputusan tersebut diambil untuk memberikan ruang bagi perjalanan kariernya di bidang lain, terutama politik.

Giring Ganesha Terjun ke Dunia Politik Setelah meninggalkan Nidji, Giring mulai lebih serius menekuni dunia politik. Ketertarikannya terhadap bidang tersebut sebenarnya sudah terlihat ketika dia terlibat dalam sejumlah kegiatan relawan politik.

Pada Pilpres 2014, Giring diketahui menjadi salah satu pendukung pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Dia juga pernah terlibat dalam gerakan relawan yang mendukung pasangan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Pada tahun yang sama, Giring resmi bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Dia kemudian maju sebagai calon anggota legislatif DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Barat I pada Pemilu 2019.

Dalam pemilihan tersebut, Giring memperoleh sekitar 47.069 suara. Namun, langkahnya menuju parlemen terhenti karena PSI tidak berhasil memenuhi ambang batas parlemen.

Kendati gagal menjadi anggota DPR, perjalanan politik Giring terus berlanjut. Dia sempat dipercaya menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PSI pada 2020 ketika Grace Natalie melanjutkan pendidikan di luar negeri.

Pada November 2021, Giring kemudian resmi menjabat sebagai Ketua Umum PSI. Dia memimpin partai tersebut hingga September 2023 sebelum posisinya digantikan Kaesang Pangarep.

Setelah tidak lagi menjadi ketua umum, Giring Ganesha tetap berada di lingkungan PSI sebagai bagian dari Dewan Pembina. Namun, aktivitasnya di partai mulai berkurang setelah mendapatkan kepercayaan untuk masuk ke pemerintahan.

Perjalanan Giring Menjadi Wakil Menteri Kebudayaan Babak baru dalam perjalanan karier Giring dimulai ketika Presiden Prabowo Subianto mengumumkan susunan Kabinet Merah Putih pada Oktober 2024.

Nama Giring masuk dalam daftar pejabat yang dipercaya mengisi posisi Wakil Menteri Kebudayaan. Dia bertugas mendampingi Fadli Zon yang menjabat sebagai Menteri Kebudayaan.

Penunjukan tersebut menjadi perubahan besar dalam perjalanan kariernya. Dari seorang musisi yang dikenal melalui panggung hiburan, Giring lantas mendapatkan tanggung jawab dalam pemerintahan, khususnya di bidang kebudayaan.

Salah satu tantangan yang dihadapi adalah bagaimana memperkuat ekosistem kebudayaan Indonesia, termasuk melindungi warisan budaya, mengembangkan potensi seni, serta memperluas ruang bagi para pelaku industri kreatif.

Dalam sejumlah kesempatan, Giring Ganesha terlibat dalam agenda pengembangan musik nasional. Pada Konferensi Musik Indonesia 2026 di Makassar, misalnya, dia menyampaikan rekomendasi para peserta akan dibawa kepada Menteri Kebudayaan dan kemudian diteruskan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Agenda tersebut menjadi salah satu bagian dari upaya pemerintah melibatkan pelaku musik dalam perumusan kebijakan kebudayaan.

Di tengah tanggung jawabnya sebagai Wamenbud, Giring pada Oktober 2025 pernah menjelaskan bahwa dirinya memilih tidak masuk dalam kepengurusan PSI karena ingin fokus membantu pemerintahan Prabowo.

Kini, satu tahun lebih setelah pernyataan tersebut, Giring mengambil keputusan yang lebih jauh dengan mengundurkan diri dari keanggotaan PSI.

Keputusan Giring meninggalkan PSI pada November 2026 menjadi babak baru dalam perjalanan politiknya.

Dalam pernyataan yang disampaikan melalui unggahan akun Instagram pribadinya, Giring mengungkapkan ada sejumlah hal dalam perjalanan partai yang tidak lagi sejalan dengan apa yang diperjuangkannya sejak awal.

Dia mengaku keputusan tersebut diambil setelah melalui pertimbangan yang matang. Giring juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh keluarga besar PSI atas kepercayaan, kebersamaan, serta pengalaman yang diperolehnya selama berpartai.

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