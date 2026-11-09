Giring Ganesha Hengkang dari PSI, Ini Profil dan Perjalanan Kariernya

JawaPos.com - Giring Ganesha kembali menjadi sorotan publik setelah mengumumkan pengunduran dirinya dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang resmi diumumkan pada hari ini, Senin (9/11).

Keputusan tersebut menarik perhatian karena Giring bukan hanya dikenal sebagai mantan vokalis band Nidji, tetapi juga pernah memimpin PSI sebelum dipercaya Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Menteri Kebudayaan (Wamenbud).

Melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya, Giring menyampaikan bahwa keputusan meninggalkan PSI telah diambil sejak pekan lalu. Dia mengaku sudah mempertimbangkan langkah tersebut secara matang setelah merasa ada perbedaan antara perjalanan partai dengan prinsip perjuangan yang diyakininya sejak awal terjun ke dunia politik.

"Saya izin pamit dari PSI, namun pengabdian dan perjuangan kepada bangsa dan negara akan terus berlanjut," ujar Giring dalam unggahannya di Instagram.

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Giring menjelaskan, selama berkiprah di dunia politik, dirinya memiliki keinginan untuk menjadi pelayan publik yang bisa memberikan perubahan nyata bagi Indonesia.

Dia juga menyinggung pengalamannya selama sekitar dua tahun menjalankan tugas sebagai Wakil Menteri Kebudayaan. Pengalaman tersebut membuatnya semakin memahami besarnya tanggung jawab dalam mengabdi kepada bangsa dan negara.

Meski memutuskan keluar dari PSI, Giring menegaskan komitmennya tidak luntur untuk terus berkontribusi bagi Indonesia.

Profil Giring Ganesha Giring Ganesha memiliki nama lengkap Giring Ganesha Djumaryo. Dia lahir di Jakarta pada 14 Juli 1983. Namanya mulai dikenal luas setelah menjadi vokalis grup musik Nidji yang populer sejak era 2000-an.