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Penulis: Leni Setya Wati
Senin, 9 November 2026 | 20.42 WIB

Og Seong Wu, Hwang Min Hyun, dan Ha Sung Woon Kompak Ikuti Latihan Cadangan Militer

Wanna One (allkpop) - Image

Wanna One (allkpop)

JawaPos.com - Persahabatan eks Wanna One kembali curi perhatian penggemar. Kali ini, Ong Seong Wu, Hwang Min Hyun, dan Ha Sung Woon memperlihatkan kekompakan mereka dengan mengikuti latihan militer cadangan bersama.

Ketiganya bahkan sempat berpose mengenakan seragam militer dalam sebuah foto yang dibagikan kepada penggemar.

Momen tersebut diungkapkan Ong Seong Wu melalui platform komunikasi penggemar pada 5 November 2026.

Mengutip laporan allkpop, ide untuk mengikuti latihan bersama justru datang dari Ong Seong Wu. Ia mengaku pengalaman menjalani latihan seorang diri pada tahun sebelumnya terasa cukup sepi sehingga ingin mencari cara agar bisa melakukannya bersama teman-temannya.

Ong Seong Wu kemudian rajin memeriksa jadwal pendaftaran hingga menemukan kesempatan yang memungkinkan mereka mengikuti latihan di tempat dan waktu yang sama.

Setelah menemukan slot yang tersedia, ia langsung mengajak Hwang Min Hyun dan Ha Sung Woon untuk mendaftar bersama.

Ia juga menceritakan bahwa latihan tersebut biasanya mengharuskan peserta menjalani kegiatan selama delapan jam sehari dalam empat hari.

Menurutnya, menjalani kegiatan, makan, hingga berpindah tempat sendirian bisa terasa membosankan. Karena itu, kehadiran kedua sahabatnya membuat pengalaman tersebut jauh lebih menyenangkan.

Ong Seong Wu, Hwang Min Hyun, dan Ha Sung Woon merupakan rekan satu grup dalam Wanna One, yang terbentuk melalui program survival Mnet Produce 101 Season 2 pada 2017.

Setelah mengakhiri aktivitas resmi pada 2019, para anggota tetap melanjutkan karier masing-masing di dunia hiburan.

Editor: Hanny Suwindari
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