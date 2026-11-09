Han Ga In Ceritakan Perjuangan Pulihkan Stamina Setelah Mengalami Gangguan Kesehatan

Han Ga In (x @soompi)
JawaPos.com - Han Ga In bagikan pengalaman menegangkan yang pernah dialaminya bersama sang putri.
Dalam sebuah video di kanal YouTube pribadinya, ia mengenang kejadian ketika anak perempuannya mengalami kesulitan saat bermain air.
Kala itu, Han Ga In berada tidak jauh dari putrinya, tetapi kondisi tubuh yang sedang tidak sehat membuatnya kesulitan bergerak cepat untuk memberikan pertolongan. Pengalaman tersebut masih membekas dalam ingatannya hingga sekarang.
Mengutip laporan allkpop, kejadian itu berlangsung sekitar tiga tahun sebelumnya ketika putrinya berusia lima tahun dan putranya berusia dua tahun.
Saat sedang berlibur bersama keluarga, sang putri bermain air bersama teman-temannya di area yang sebenarnya tidak terlalu dalam.
Namun, tiba-tiba anak tersebut mulai kesulitan dan berusaha menjaga dirinya agar tetap berada di permukaan air.
Han Ga In yang menyaksikan kejadian itu mengaku mengalami pusing hebat sehingga tidak mampu segera masuk ke air untuk menolongnya.
Dalam situasi tersebut, Han Ga In akhirnya memanggil suaminya, aktor Yeon Jung Hoon, untuk segera memberikan pertolongan.
Sang suami kemudian membantu menyelamatkan putri mereka. Han Ga In mengaku masih mengingat kejadian tersebut karena merasa kondisi kesehatannya saat itu benar-benar membatasi kemampuannya untuk bergerak.
Ia juga menjelaskan bahwa banyak orang mungkin tidak menyadari seberapa buruk kondisi tubuhnya pada masa tersebut.
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Jawa Pos
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