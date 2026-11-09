Sony Raup Keuntungan Fantastis Berkat 'Spider-Man: Brand New Day', Ini Angka Pendapatannya

JawaPos.com - Kesuksesan film Spider-Man: Brand New Day tidak hanya curi perhatian penonton di bioskop, tetapi juga memberikan keuntungan besar bagi Sony Pictures Entertainment.

Film superhero yang dibintangi Tom Holland tersebut menjadi salah satu pendorong utama lonjakan kinerja keuangan perusahaan pada kuartal kedua tahun fiskal 2026.

Popularitas Peter Parker di layar lebar terbukti memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan Sony, sekaligus memperlihatkan besarnya pengaruh film blockbuster terhadap industri perfilman global.

Dilansir Deadline, Sony Pictures catat peningkatan laba operasional sebesar 527 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

1. Keuntungan Sony Pictures Melonjak 527 Persen Sony Pictures Entertainment mencatat laba operasional sebesar 488 juta dolar AS untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 30 September 2026.

Angka tersebut meningkat tajam dibandingkan 93 juta dolar AS pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, pendapatan perusahaan mencapai sekitar 3,2 miliar dolar AS atau naik 37 persen secara tahunan.

Kesuksesan Spider-Man: Brand New Day menjadi faktor utama yang mendorong peningkatan tersebut, terutama melalui pendapatan penayangan bioskop.

2. Spider-Man: Brand New Day Raih Pendapatan Box Office Fantastis Film yang dibintangi Tom Holland sebagai Peter Parker dan Zendaya sebagai MJ ini dirilis pada 31 Juli 2026.