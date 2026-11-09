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Penulis: Leni Setya Wati
Senin, 9 November 2026 | 20.35 WIB

Kisah Masa Sekolah Joy Red Velvet Terungkap, Hampir Tak Jadi Idol karena Fokus Belajar

Joy (allkpop) - Image

Joy (allkpop)

JawaPos.com - Joy kejutkan penggemar setelah mengungkap prestasi akademiknya semasa sekolah.

Dalam penampilan di kanal YouTube Life 84 milik komedian sekaligus kreator webtoon Kian84, Joy menceritakan bahwa dirinya pernah menjadi juara pertama di kelas dan meraih peringkat kedua secara keseluruhan di sekolah.

Pengakuan tersebut memperlihatkan sisi lain sang idol yang ternyata memiliki kemampuan akademik mengesankan sebelum terjun ke industri hiburan Korea Selatan.

Mengutip laporan allkpop, Joy mengaku dahulu sangat serius dalam belajar karena kondisi ekonomi keluarganya tidak terlalu berkecukupan. Ia merasa pendidikan menjadi salah satu hal yang bisa diandalkan untuk membangun masa depan.

Bahkan, Joy mengungkapkan bahwa dirinya tidak berencana menjadi penyanyi apabila gagal lolos audisi SM Entertainment. Keputusan untuk mengejar karier sebagai idol baru benar-benar terbuka setelah berhasil diterima oleh agensi tersebut.

Joy mengenang momen ketika ketertarikannya terhadap dunia hiburan mulai tumbuh. Saat duduk di kelas dua SMP, ia mengikuti pertunjukan bakat ketika kegiatan perjalanan sekolah.

Awalnya, ia sempat mendapat reaksi kurang menyenangkan dari teman-temannya karena dianggap terlalu percaya diri.

Namun, penampilannya justru membuat dirinya dikenal oleh banyak orang. Setelah pengalaman tersebut, Joy mulai sering mendapat kesempatan bernyanyi di berbagai tempat hingga waktunya untuk belajar semakin berkurang dan nilai akademiknya perlahan menurun.

Mendengar cerita tersebut, Kian84 sempat berkomentar bahwa Joy kemungkinan tetap bisa sukses meskipun tidak menjadi penyanyi.

Joy pun mengaku memiliki keyakinan terhadap kemampuan dirinya sejak kecil. Ia bahkan tidak ragu mengatakan bahwa dirinya mempunyai kepercayaan diri untuk meraih masa depan yang baik melalui jalur pendidikan maupun bidang lainnya.

Editor: Hanny Suwindari
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