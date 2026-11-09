Kim Yoon Seok Buka Suara soal Rumor Perseteruan dengan Sutradara Na Hong Jin

JawaPos.com - Kim Yoon Seok buka suara mengenai rumor perseteruannya dengan sutradara Na Hong Jin yang telah beredar selama bertahun-tahun. Klarifikasi tersebut disampaikan dalam penampilan perdananya di program variety show tvN, You Quiz on the Block.

Kehadirannya menjadi perhatian karena ini merupakan penampilan pertama Kim Yoon Seok di acara hiburan sejak memulai debutnya sebagai aktor pada 1988, atau setelah 39 tahun berkarier.

Mengutip laporan allkpop, tvN sebelumnya merilis cuplikan episode yang menampilkan Kim Yoon Seok pada 5 November.

Dalam perbincangan bersama pembawa acara Yoo Jae Suk, sang aktor mengaku sedikit gugup menghadapi pengalaman pertamanya di variety show. Ia bahkan sempat mengungkapkan kebingungannya terhadap gaya acara hiburan yang terkadang mengharuskan bintang tamu menari atau melakukan berbagai aksi spontan.

Percakapan kemudian beralih ke film The Chaser yang dirilis pada 2008. Dalam film tersebut, Kim Yoon Seok memerankan Eom Joong Ho, seorang mantan detektif yang terlibat dalam pencarian korban penculikan.

Film garapan Na Hong Jin itu berhasil menarik lebih dari lima juta penonton dan menjadi salah satu karya penting dalam perjalanan karier Kim Yoon Seok. Keduanya kemudian kembali bekerja sama dalam film The Yellow Sea pada 2010.

Perjalanan produksi The Chaser juga diikuti rumor bahwa Kim Yoon Seok dan Na Hong Jin pernah bertengkar akibat proses syuting yang berlangsung sekitar 40 jam tanpa tidur.

Yoo Jae Suk mengangkat kembali cerita tersebut dalam acara You Quiz on the Block. Kim Yoon Seok langsung memberikan klarifikasi tegas dengan menyebut kabar itu tidak benar.

Ia mengatakan bahwa cerita tersebut telah diubah oleh seseorang dan merupakan rumor yang dibuat-buat.