Jisoo BLACKPINK Resmi Gabung dengan Agensi di Amerika, Perluas Karier Solo ke Panggung Global

Jisoo BLACKPINK. Sumber Foto: Soompi
JawaPos.com - Jisoo BLACKPINK semakin serius mengembangkan karier solonya di industri hiburan internasional. Penyanyi sekaligus aktris asal Korea Selatan tersebut resmi menandatangani kontrak dengan William Morris Endeavor (WME), agensi talenta ternama yang berbasis di California, Amerika Serikat.
Kabar penandatanganan kontrak tersebut terungkap pada 6 November sebagaimana dilansir dari Allkpop. Melalui kerja sama tersebut, WME akan menjadi agensi yang mewakili Jisoo secara global dan membantu mengembangkan berbagai aktivitas profesionalnya di industri hiburan dunia.
Bergabungnya Jisoo dengan agensi di Amerika menjadi langkah penting dalam perjalanan karier solonya. WME dikenal sebagai salah satu agensi besar yang menaungi sejumlah nama populer dunia. Mulai dari Adele, Coldplay, Billie Eilish, Justin Timberlake, Bruno Mars hingga Backstreet Boys.
WME memiliki jaringan luas di industri hiburan, termasuk musik, film, televisi, hingga berbagai kemitraan komersial. Agensi tersebut menyatakan memiliki misi membantu artis dan kreator untuk mencapai kesuksesan, memberikan pengaruh terhadap budaya, serta membentuk dunia yang lebih baik.
Melalui kemitraan ini, Jisoo berpeluang memperluas jangkauan aktivitasnya di luar Korea Selatan, terutama dalam mengembangkan karier musik, akting, dan berbagai proyek internasional.
Menariknya, pengumuman kerja sama tersebut muncul hanya sepekan setelah Jisoo merilis single terbarunya, ADDICTED, pada 30 Oktober. Sebelum lagu tersebut diluncurkan, ia juga terlebih dahulu memperkenalkan single berjudul CLICK.
Perjalanan musik solo Jisoo masih akan berlanjut. Ia dikabarkan tengah mempersiapkan lagu baru berjudul Sun Showers yang disebut-sebut akan menjadi bagian dari soundtrack film The Angry Birds Movie 3.
Kehadiran sejumlah proyek musik baru tersebut memperlihatkan aktivitas Jisoo yang semakin berkembang sejak menjalani karier solo.
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Jawa Pos
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