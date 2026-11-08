Bak Mimpi Buruk, Hidup Jang Gyuri Berubah Sekejap, Intip dalam Film Horor-Thriller Baru My Home

Jang Gyuri. Sumber Foto: Soompi
JawaPos.com – My Home menjadi film Korea yang ditunggu, mereka telah merilis potongan gambar baru yang menampilkan Jang Gyuri
Dikutip dari Soompi, Minggu (8/11), karakter Gyu Bin (Jang Gyuri), diceritakan seorang mahasiswi yang pindah ke apartemen mewah dengan persyaratan menguntungkan
Semua berubah saat ia tinggal bersama pemilik apartemen yang anggun, Geum Rim (Bae Jong Ok), ia mengalami berbagai kejadian aneh.
Gyu Bin, yang mengalami transformasi dramatis di tengah kenyataan mengerikan yang ia hadapi di rumah tersebut, diiringi oleh rasa takut yang terus meningkat.
Dalam suasana temaram senja, Gyu Bin tampak menggenggam sebuah benda tumpul dengan tatapan tajam yang mengancam di dalam rumah.
Berbagai peristiwa-peristiwa mengerikan terjadi, saat apartemen yang awalnya tampak sempurna perlahan berubah menjadi neraka.
Makin mencekam, tubuhnya berlumuran darah, seolah-olah telah berubah menjadi sosok yang berbeda, dengan latar belakang sebuah tempat pemujaan perdukunan yang kelam.
Terlihat penampilannya yang basah kuyup sembari mengembuskan napas panjang memberikan gambaran sekilas tentang peristiwa brutal yang harus dihadapi oleh Gyu Bin.
Film ini menjanjikan pengalaman yang menegangkan bagi penonton, didukung oleh penampilan Jang Gyuri yang penuh nuansa namun berani.
Jika penasaran dengan aksinya, saksikan My Home yang akan tayang perdana di bioskop pada 25 November.
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