Menarik! Park Bo Gum, Lee Sang Yi, dan Ko Kyung Pyo Ungkap Keterampilan Baru dan Kerja Sama

Park Bo Gum, Lee Sang Yi, dan Ko Kyung Pyo. Sumber Foto: Soompi
JawaPos.com – Variety show The Village Barber 2 telah ditunggu, dimana pemerannya Park Bo Gum menyampaikan pesan yang menyentuh hati menjelang musim baru
Dikutip dari Soompi, Minggu (8/11), ia akan mengelola sebuah tempat pangkas rambut di desa kecil tepi laut bersama teman-teman dekatnya, Lee Sang Yi dan Ko Kyung Pyo.
Buat penasaran, acara ini merilis poster utama yang menampilkan ketiga bintang tersebut, disertai dengan pesan tulus dari para pemeran
Poster utama memperlihatkan ketiganya yang siap menyambut pelanggan, berdiri berdampingan dengan mengenakan celemek di tengah latar belakang Tongyeong yang indah
Ada Park Bo Gum sebagai penata rambut berbakat, Lee Sang Yi menjadi seniman kuku (nail artist) penuh semangat yang selalu memberikan usaha maksimal
Tak ketinggalan dengan Ko Kyung Pyo sebagai koki ceria yang menebarkan kebahagiaan lewat energinya yang positif.
Park Bo Gum mengungkap, “Semua hari-hari yang saya habiskan untuk berlatih setidaknya empat jam sehari benar-benar membuahkan hasil.”
Lee Sang Yi juga kembali dengan pengalaman yang lebih matang sebagai seniman kuku, “Saya merasa memiliki tanggung jawab yang lebih besar sekarang.”
Anggota baru, Ko Kyung Pyo, akan menjadi sosok pendukung yang dapat diandalkan bagi Park Bo Gum dan Lee Sang Yi, ia bertanggung jawab menyiapkan makanan untuk ketiganya.
Lee Sang Yi menyampaikan pujian untuk rekan barunya itu, “Ko Kyung Pyo adalah sosok kakak yang sangat bisa diandalkan.”
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