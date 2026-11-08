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Penulis: Aulia Ramadhani
Senin, 9 November 2026 | 02.37 WIB

AKhirnya, tvN Umumkan Tanggal Penayangan Drama Signal 2 pada Bulan Desember

Poster Signal 2. Sumber Foto: Soompi - Image

Poster Signal 2. Sumber Foto: Soompi

JawaPos.com – Buntut dari kontroversi Cho Jin Woong saat remaja, tvN mengumumkan beberapa perkembangan tentang penayangan drama Korea Signal musim 2.

Dikutip dari Soompi, Minggu (8/11), penayangannya awal bulan Juni, namun sempat ditunda akibat kontroversi yang melibatkan salah satu pemeran utamanya

Tepatnya pada bulan Desember tahun lalu, terungkap bahwa sang aktor memiliki catatan kriminal saat masih remaja.

Cho Jin Woong akhirnya mengakui tanggung jawabnya dan mengumumkan pengunduran diri dari dunia hiburan, yang sempat membuat kelanjutan The Second Signal menjadi tidak pasti.

“Halo, ini tvN, dengan serius kami mendengarkan kekhawatiran dan pendapat yang disampaikan oleh para penonton terkait drama The Second Signal,” tulisnya

Perilaku tidak terpuji yang dilakukan oleh salah satu pemeran di masa lalu tentu bukan hal yang bisa kami, sebagai stasiun penyiaran, anggap sepele.

“Sejak tahap perencanaan awal, proses syuting, hingga pascaproduksi, drama ini merupakan hasil kolaborasi yang melibatkan waktu dan kerja keras dari banyak staf, kru produksi,” tulis tvN

Kini penayangan The Second Signal akan dijadwalkan sebagai drama Senin-Selasa di tvN, mulai tanggal 7 Desember.

Mereka memperhatikan alur cerita drama yang terdiri dari delapan episode ini, tiga episode pertama ditayangkan pada minggu penayangan perdana.

Kami sempat mempertimbangkan penyesuaian menggunakan teknologi video, bahkan melakukan uji coba untuk mengganti karakter tertentu dengan kecerdasan buatan (AI).

Editor: Hanny Suwindari
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