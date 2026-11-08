Jadi Orang Ketiga di Kesetiaan, Keysha Angelica Banjir DM

Keysha Angelica dan Omar Daniel sama-sama memperkuat sinetron Kesetiaan. (Instagram: keyshaangelica_d)
JawaPos.com - Aktris muda Keysha Angelica berhasil menarik perhatian penonton lewat perannya sebagai Citra dalam sinetron Kesetiaan. Di sinetron tayangan SCTV tersebut, pemain film Kuasa Gelap Perjanjian Darah itu berperan sebagai perempuan yang terlibat dalam hubungan terlarang dengan suami dosennya sendiri.
Karakter Citra yang diperankan Keysha Angelica digambarkan sebagai mahasiswi yang masuk ke dalam konflik rumah tangga Nadya (Anggika Bolsterli) dan Pram (Omar Daniel). Kehadirannya menjadi pelakor, salah satu pemicu ketegangan dalam hubungan pasangan tersebut.
Menariknya, respons penonton terhadap karakter Citra terbilang kuat. Tidak sedikit pemirsa yang terbawa emosi hingga meluapkan kekesalan melalui kolom komentar media sosial atau melalui pesan langsung atau direct message (DM) ditujukan kepada Keysha.
Bahkan, beberapa penonton secara terang-terangan meminta Keysha mengubah sikap Citra dan berhenti mengganggu rumah tangga Nadya dan Pram.
"Ada banyak DM yang masuk setelah mereka menonton. Kayak, 'eh Citra lo tobat ya, insaf lo, itu suami orang, bisa stop nggak Citra'," ujar Keysha dalam jumpa pers virtual.
Bagi Keysha, reaksi tersebut menjadi pengalaman menarik selama menjalani perannya sebagai Citra. Ia memahami kemarahan penonton merupakan bagian dari respons terhadap karakter antagonis yang berhasil dibangunnya.
Di balik tindakannya yang memicu konflik, Citra memiliki latar belakang kehidupan keluarga yang tidak harmonis. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan kenapa ia merasa nyaman berada di dekat Pram yang merupakan selingkuhannya.
Keysha menjelaskan, Citra merupakan seorang mahasiswi yang sebelumnya pernah mendapatkan pertolongan dari Nadya, yang juga berprofesi sebagai dosennya.
Namun, hubungan baik antara keduanya justru berkembang menjadi persoalan ketika Citra menjalin hubungan terlarang dengan Pram, suami dari Nadya.
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Jawa Pos
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