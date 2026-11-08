Anggika Bolsterli Akhirnya Comeback Usai 2 Tahun Vakum, Kini Beradu Akting dengan Omar Daniel

JawaPos.com - Aktris Anggika Bolsterli akhirnya kembali menghiasi layar kaca setelah sempat vakum selama kurang lebih dua tahun dari dunia seni peran karena fokus pada keluarga kecilnya. Kali ini, ibu satu anak tersebut comeback melalui sinetron terbaru SCTV berjudul Kesetiaan.

"Setelah nikah, hamil, dan ngurusin anak, sekarang saatnya aku balik kerja lagi. Aku ditawari proyek ini pas setelah vakum dua tahun. Dengan cast yang luar biasa dan cerita yang luar biasa, aku terima," kata Anggika dalam wawancara virtual, Kamis (5/11).

Dalam sinetron tersebut, Anggika Bolsterli dipercaya memerankan Nadya, seorang perempuan berpendidikan yang berprofesi sebagai dosen sekaligus menjalani kehidupan sebagai istri. Karakter ini dihadapkan pada berbagai persoalan dalam kehidupan pernikahannya.

Kembalinya Anggika ke dunia akting menjadi momen yang cukup istimewa. Pasalnya, selama dua tahun terakhir, ia lebih banyak mencurahkan perhatian untuk kehidupan keluarga. Mulai dari menjalani kehamilan hingga mengurus buah hatinya.

Karena itu, tawaran bermain dalam sinetron Kesetiaan menjadi kesempatan yang tidak ingin dia lewatkan. Apalagi, cerita yang ditawarkan dan deretan pemain yang terlibat membuatnya tertarik untuk kembali mengasah kemampuan akting.

Anggika melihat proyek ini sebagai tantangan baru. Karakter Nadya memberinya ruang untuk mengeksplorasi kemampuan akting, terlebih sosok yang diperankannya memiliki kehidupan dan persoalan rumah tangga yang cukup kompleks.

"Aku merasa ini sebuah tantangan buat aku mainkan," ungkapnya.

Meski sudah memiliki pengalaman panjang di dunia hiburan, Anggika tidak menampik sempat merasakan kecanggungan ketika kembali menjalani proses syuting. Perubahan rutinitas setelah menjadi seorang ibu membuatnya perlu kembali beradaptasi dengan kesibukan di lokasi syuting.