Anggika Bolsterli Akhirnya Comeback Usai 2 Tahun Vakum, Kini Beradu Akting dengan Omar Daniel

Aktris Anggika Bolsterli. (Instagram: anggikabolsterli)
JawaPos.com - Aktris Anggika Bolsterli akhirnya kembali menghiasi layar kaca setelah sempat vakum selama kurang lebih dua tahun dari dunia seni peran karena fokus pada keluarga kecilnya. Kali ini, ibu satu anak tersebut comeback melalui sinetron terbaru SCTV berjudul Kesetiaan.
"Setelah nikah, hamil, dan ngurusin anak, sekarang saatnya aku balik kerja lagi. Aku ditawari proyek ini pas setelah vakum dua tahun. Dengan cast yang luar biasa dan cerita yang luar biasa, aku terima," kata Anggika dalam wawancara virtual, Kamis (5/11).
Dalam sinetron tersebut, Anggika Bolsterli dipercaya memerankan Nadya, seorang perempuan berpendidikan yang berprofesi sebagai dosen sekaligus menjalani kehidupan sebagai istri. Karakter ini dihadapkan pada berbagai persoalan dalam kehidupan pernikahannya.
Kembalinya Anggika ke dunia akting menjadi momen yang cukup istimewa. Pasalnya, selama dua tahun terakhir, ia lebih banyak mencurahkan perhatian untuk kehidupan keluarga. Mulai dari menjalani kehamilan hingga mengurus buah hatinya.
Baca Juga:Rian Akui Kontroversi Raffi Ahmad Jadi Alasan D'MASIV Putus Kerja Sama dengan RANS Entertainment
Karena itu, tawaran bermain dalam sinetron Kesetiaan menjadi kesempatan yang tidak ingin dia lewatkan. Apalagi, cerita yang ditawarkan dan deretan pemain yang terlibat membuatnya tertarik untuk kembali mengasah kemampuan akting.
Anggika melihat proyek ini sebagai tantangan baru. Karakter Nadya memberinya ruang untuk mengeksplorasi kemampuan akting, terlebih sosok yang diperankannya memiliki kehidupan dan persoalan rumah tangga yang cukup kompleks.
"Aku merasa ini sebuah tantangan buat aku mainkan," ungkapnya.
Meski sudah memiliki pengalaman panjang di dunia hiburan, Anggika tidak menampik sempat merasakan kecanggungan ketika kembali menjalani proses syuting. Perubahan rutinitas setelah menjadi seorang ibu membuatnya perlu kembali beradaptasi dengan kesibukan di lokasi syuting.
Namun, pengalaman tersebut justru menyadarkannya bahwa dunia seni peran masih menjadi bagian penting dari kehidupannya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS
Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang
Prediksi Skor Madura United vs Arema FC: Pertarungan Seru Ze Gomes dan Andre Caldas
Prediksi Skor PSIM vs Dewa United di BRI Super League: Laskar Mataram Berpeluang Beri Kejutan!
Prediksi Skor Toulouse vs Strasbourg: Les Violets Berusaha Akhiri Paceklik Gol di Kandang
Prediksi Skor Cagliari vs Frosinone: Canarini Bidik Akhiri Kutukan 13 Tahun
Prediksi Skor PSIM Yogyakarta vs Dewa United: Banten Warriors Curi Kemenangan di Sultan Agung
Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022