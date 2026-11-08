Berlangsung Meriah, Kenangan Festival 2026 Sukses Hadirkan Pengalaman Tak Terlupakan

Kemeriahan Acara Kenangan Festival 2026. (diajenggentaliarifani/jawapos.com )
JawaPos.com - Kenangan Festival 2026 sukses digelar dengang meriah di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, pada Sabtu (7/11). Acara ini ramai dikunjungi masyarakat dari berbagai kalangan usia yang ingin menikmati beragam hiburan dan kuliner dalam satu tempat.
Festival ini menghadirkan banyak tenant makanan yang menawarkan berbagai pilihan hidangan yang menarik.
Para pengunjung juga dapat menjelajahi beragam sajian kuliner dan mencoba makanan yang tersedia selama acara berlangsung.
Tidak hanya menghadirkan aneka makanan, Kenangan Festival 2026 juga memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk mencicipi kembali sejumlah menu Kopi Kenangan yang sudah lama tidak tersedia.
Ada beberapa menu minuman yang menarik perhatian di antaranya Kopi Kelapa, Sunny Peach Americano, Matcha Kelapa, Tiramisu Latte, dan Honey Americano. Kehadirkan menu-menu tersebut menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi para pengunjung, khususnya pecinta kopi yang ingin mencoba kembali varian minuman favorit.
Selain berburu kuliner, pengunjung juga dimanjakan dengan penampilan sejumlah musisi dan band ternama Tanah Air. Berbagai genre musik turut dihadirkan untuk memberikan pengalaman hiburan yang semakin meriah sepanjang acara.
Sejumlah musisi yang ikut memeriahkan Kenangan Festival 2026 diantaranya Naykilla, Kangen Band, JKT48 bersama Shani, Kerispatih bersama Sammy Simorangkir, Mahalini, hingga Yura Yunita.
Penampilan para musisi tersebut menjadi salah satu momen yang dinantikan pengunjung. Mulai dari lagu-lagu popuker hingga penampilan para musisi yang penuh energi berhasil menghidupkan suasana di acara Kenangan Festival 2026.
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