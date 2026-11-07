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Penulis: Risma Azzah Fatin
Minggu, 8 November 2026 | 05.00 WIB

Son Suk Ku dan Park Bo Young Dipastikan Akan Bermain dalam Film ‘Kiss For Tomorrow'!

Son Suk Ku dan Park Bo Young (Soompi) - Image

Son Suk Ku dan Park Bo Young (Soompi)

JawaPos.com – Aktor Son Suk Ku dan Park Bo Young dipastikan akan beradu akting dalam film komedi romantis fantasi terbaru berjudul Kiss For Tomorrow.

Dilansir dari laman Soompi pada Selasa (3/11), Kepastian tersebut diumumkan oleh investor film pada 2 November, sekaligus mengonfirmasi bahwa proses pengambilan gambar telah dimulai sejak 31 Oktober.

Film tersebut mengisahkan pasangan suami istri misterius yang harus berbagi ciuman setidaknya sekali sehari agar dapat menghadapi hari berikutnya, tetapi keduanya justru terpisah secara tidak terduga saat melakukan perjalanan dengan kapal pesiar.

Dalam film tersebut, Son Suk Ku memerankan Ji Kyung, seorang suami setia yang sangat mencintai istrinya, Oh Sung, sejak pertama kali bertemu.

Setelah terpisah dari sang istri dalam perjalanan kapal pesiar, Ji Kyung terdampar sendirian di tempat asing dan berusaha menemukan jalan untuk kembali kepadanya.

Sementara itu, Park Bo Young berperan sebagai Oh Sung, sosok istri penyayang dan energik yang juga berjuang melakukan berbagai cara agar dapat kembali bertemu dengan suaminya.

Kiss For Tomorrow disutradarai oleh Kang Hyung Chul, sineas yang dikenal melalui sejumlah film, seperti Scandal Makers, Sunny, Tazza: The Hidden Card, Swing Kids, dan Hi-5.

Proses syuting akan berlangsung di sejumlah lokasi di Korea Selatan serta luar negeri, termasuk Singapura dan Thailand, dengan latar kapal pesiar dan pemandangan eksotis.

Sang sutradara menyampaikan antusiasmenya atas dimulainya produksi film tersebut dan berkomitmen memberikan tontonan yang menyenangkan serta menghibur bagi penonton.

Editor: Hanny Suwindari
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