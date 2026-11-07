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Penulis: Risma Azzah Fatin
Minggu, 8 November 2026 | 04.49 WIB

XO Kitty Berpotensi Berakhir Tanpa Film Penutup, Usai Netflix Belum Memberikan Kepastian Season 4

Sang heon Lee dan Anna Cathcart dalam XO Kitty season 3 (Gulf News) - Image

Sang heon Lee dan Anna Cathcart dalam XO Kitty season 3 (Gulf News)

JawaPos.com – Masa depan serial remaja Netflix, XO, Kitty, menjadi perbincangan penggemar setelah muncul komentar samar dari salah satu pemerannya dan belum adanya pengumuman resmi mengenai kelanjutan musim keempat.

Dilansir dari laman Gulf News pada Selasa (3/11), Anthony Keyvan, pemeran Q yang merupakan sahabat dekat Kitty, sempat memberikan tanggapan bernada ambigu melalui kolom komentar TikTok ketika penggemar menanyakan kemungkinan kehadiran musim berikutnya.

Meski memicu kekhawatiran bahwa serial tersebut tidak akan berlanjut, Netflix hingga kini belum mengumumkan keputusan resmi mengenai pembatalan maupun perpanjangan XO, Kitty.

Di tengah ketidakpastian tersebut, serial yang dibintangi Anna Cathcart dan Sang Heon Lee sebenarnya masih menunjukkan angka penonton yang cukup tinggi pada musim ketiganya.

Berdasarkan laporan keterlibatan Netflix, musim ketiga yang tayang perdana pada 2 April 2026 berhasil memperoleh 12,9 juta penayangan pada minggu pertama dan mencapai 29,3 juta penayangan hingga 30 Juni 2026, sekaligus menempati peringkat ke-16 dalam daftar penayangan Netflix untuk periode enam bulanan.

Sementara itu, Paramount Television Studios dilaporkan telah memperpanjang opsi kontrak serial dan para pemerannya sehingga peluang produksi musim berikutnya masih terbuka apabila Netflix memberikan persetujuan.

Selain kemungkinan menghadirkan musim keempat, terdapat pula spekulasi bahwa kisah XO, Kitty dapat ditutup melalui sebuah film panjang seperti beberapa waralaba populer karya Jenny Han lainnya.

Akhir musim ketiga yang memperlihatkan Kitty dan Min Ho kembali berdamai memberikan peluang bagi pengembangan cerita mengenai kelulusan sekolah, pilihan pendidikan tinggi, serta masa depan kelompok pertemanan KISS.

Namun, kedua kemungkinan tersebut masih sebatas spekulasi karena Netflix belum memberikan kepastian mengenai kelanjutan maupun akhir perjalanan serial tersebut.

Editor: Hanny Suwindari
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