Park Min Young Bagikan Rahasia Chemistry Romantis, Yook Sung Jae Akui Banyak Belajar

Parm Min Young dan Yook Sung Jae (x @primevideoph)
JawaPos.com - Park Min Young curi perhatian berkat kemampuannya membangun chemistry romantis di layar kaca.
Dijuluki sebagai ratu drama romantis, ia ternyata memiliki teknik tersendiri untuk menghasilkan adegan ciuman yang terlihat natural dan penuh emosi. Rahasia tersebut dibagikannya ketika tampil bersama aktor Yook Sung Jae dalam acara hiburan Maestro Jang.
Mengutip laporan Zapzee, Park Min Young mendapatkan pertanyaan mengenai popularitas adegan ciumannya yang sering menjadi perbincangan di internet.
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Bahkan, kompilasi adegan romantisnya di YouTube disebut telah mengumpulkan ratusan juta penayangan.
Menanggapi hal tersebut, sang aktris membagikan tips sederhana yang menurutnya penting ketika menjalani adegan ciuman bersama lawan main.
Park Min Young menjelaskan bahwa salah satu hal yang harus diperhatikan adalah tidak menekan bibir terlalu kuat ketika melakukan adegan ciuman. Namun, teknik fisik saja tidak cukup karena emosi juga harus ikut terlibat.
Menurutnya, sebuah adegan romantis akan terasa lebih meyakinkan apabila aktor mampu menghadirkan perasaan yang sesuai dengan situasi karakter.
Detail kecil seperti pengarahan sutradara juga berperan dalam menghasilkan adegan yang berkesan.
Yook Sung Jae mengakui bahwa dirinya sebelumnya tidak terlalu mahir melakukan adegan ciuman. Ia bahkan memuji bantuan Park Min Young selama proses syuting drama terbaru mereka.
Sang aktor mengatakan bahwa berkat bimbingan rekan mainnya tersebut, adegan romantis dalam proyek terbaru mereka berhasil terlihat lebih menarik.
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