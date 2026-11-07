Terseret Isu Hubungan dengan Pengusaha, Freezia Tegaskan Rumor Tidak Benar

Freezia (zapzee.net)
JawaPos.com - Freezia jadi perbincangan di kalangan penggemar hiburan Korea Selatan. Influencer yang dikenal melalui reality show Netflix Single’s Inferno tersebut terseret rumor hubungan asmara dengan seorang pengusaha.
Isu mengenai kehidupan pribadinya menyebar melalui media sosial dan berbagai komunitas daring. Menanggapi kabar yang semakin ramai diperbincangkan, pihak agensi akhirnya angkat bicara dan memberikan bantahan tegas.
Mengutip laporan Zapzee, Kinda Entertainment selaku agensi Freezia mengeluarkan pernyataan resmi pada 5 November 2026.
Agensi menegaskan bahwa berbagai informasi yang beredar mengenai kehidupan pribadi artisnya sama sekali tidak benar dan tidak memiliki dasar yang jelas.
Mereka juga menyayangkan penyebaran kabar yang belum terverifikasi karena berpotensi merusak reputasi serta kehormatan sang influencer.
Rumor tersebut sebelumnya menyebar melalui aplikasi pesan dan komunitas online. Spekulasi mengenai hubungan Freezia dengan seorang pengusaha bahkan semakin berkembang setelah identitas seseorang yang dikaitkan dengan perusahaan tertentu ikut disebutkan.
Meski demikian, agensi tidak membenarkan tuduhan tersebut dan meminta masyarakat berhenti menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya.
Kinda Entertainment juga mengeluarkan peringatan keras kepada pihak-pihak yang membuat maupun menyebarkan rumor.
Agensi menyatakan tengah memantau berbagai komunitas internet dan platform media sosial untuk mengumpulkan informasi terkait penyebaran kabar palsu.
Mereka berencana menempuh tindakan hukum, termasuk mengajukan pengaduan pidana terhadap pelaku yang terbukti menyebarkan informasi tidak benar atau membuat komentar bernada jahat.
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Jawa Pos
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