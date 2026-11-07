Park Bo Gum Resmi Ditunjuk Jadi Global Brand Ambassador Gucci

Park Bo Gum (x @tblufes)
JawaPos.com - Kabar membanggakan dari Park Bo Gum. aktor yang membintangi drama Reply 1988 tersebut mendapatkan kepercayaan baru sebagai Global Brand Ambassador Gucci.
Pengumuman ini disampaikan oleh rumah mode mewah asal Italia tersebut pada 5 November 2026. Penunjukan Park Bo Gum menjadi langkah menarik dalam perjalanan kariernya, sekaligus memperkuat hubungan antara industri hiburan Korea Selatan dan dunia fashion internasional.
Mengutip laporan Soompi, Gucci memilih Park Bo Gum karena perjalanan karier aktingnya yang beragam serta keberaniannya dalam mencoba berbagai tantangan baru.
Pihak brand menilai karakter tersebut sejalan dengan nilai dan visi yang ingin dihadirkan Gucci. Sebagai global brand ambassador, Park Bo Gum nantinya akan terlibat dalam berbagai acara besar serta proyek khusus yang diselenggarakan oleh rumah mode tersebut.
Park Bo Gum mengungkapkan kebahagiaannya bisa memulai perjalanan baru bersama Gucci. Ia merasa antusias untuk menuliskan cerita baru dengan membawa warisan panjang brand yang telah berdiri selama lebih dari satu abad.
Sang aktor juga menyampaikan ketertarikannya untuk memahami lebih dalam bahasa gaya yang akan diperkenalkan oleh Demna, direktur kreatif Gucci, sekaligus menghadirkan sentuhan estetika baru dalam kolaborasi mereka.
Kehadiran Demna sebagai direktur kreatif turut menjadi bagian menarik dari kerja sama ini. Desainer asal Georgia tersebut dikenal memiliki pendekatan fashion yang berani dan eksperimental.
Sebelum bergabung dengan Gucci pada Juli 2025, Demna menghabiskan sekitar satu dekade sebagai direktur kreatif Balenciaga.
Perpaduan visi kreatif Demna dengan citra Park Bo Gum yang elegan diperkirakan akan menghadirkan penampilan menarik dalam berbagai kampanye maupun acara fashion mendatang.
Nama Park Bo Gum sendiri sudah lama dikenal melalui sejumlah drama populer, seperti Reply 1988, Moonlight Drawn by Clouds, dan Encounter.
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