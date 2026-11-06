ADOR Bantah Laporan The New York Times Terkait Kontrak NewJeans

JawaPos.com - Agensi ADOR akhirnya angkat bicara menanggapi laporan The New York Times mengenai isi kontrak eksklusif NewJeans. Agensi yang berada di bawah naungan HYBE tersebut membantah sejumlah tudingan terkait penghapusan klausul perlindungan artis dan menegaskan bahwa kontrak kelima anggota telah disusun serta ditandatangani ketika Min Hee Jin masih menjabat sebagai CEO.

Pernyataan tersebut dirilis ADOR pada 6 November 2026, menyusul pemberitaan New York Times sehari sebelumnya, 5 November 2026, sebagaimana dilansir dari Allkpop.

Dalam laporannya, The New York Times mengungkap 26 gambar dokumen kontrak eksklusif yang ditandatangani kelima anggota NewJeans dengan ADOR. Media tersebut menyoroti sejumlah klausul yang disebut tidak tercantum dalam kontrak, termasuk ketentuan mengenai perlindungan kesehatan fisik dan mental, pendidikan, waktu tidur, serta hak istirahat bagi artis yang masih di bawah umur.

Klausul-klausul tersebut merupakan bagian dari standar kontrak industri hiburan Korea Selatan yang dirancang untuk memberikan perlindungan kepada artis, khususnya mereka yang belum mencapai usia dewasa.

Namun, ADOR membantah bahwa hak-hak tersebut dihilangkan tanpa perlindungan pengganti.

Agensi menjelaskan bahwa seluruh label di bawah HYBE menggunakan perjanjian tambahan standar nasional untuk peserta pelatihan yang masih di bawah umur. Dokumen tersebut memuat ketentuan mengenai perlindungan hak kepribadian, hak tidur, pendidikan, dan waktu istirahat yang tetap berlaku sampai individu bersangkutan mencapai usia dewasa.

ADOR juga menyebut kontrak eksklusif NewJeans telah memuat ketentuan mengenai perlindungan hak-hak dasar artis yang cakupannya termasuk dalam perjanjian tambahan tersebut.

ADOR Sebut Kontrak NewJeans Dibahas Selama Tiga Bulan Selain membantah persoalan klausul perlindungan, ADOR turut menjelaskan proses penyusunan kontrak NewJeans.